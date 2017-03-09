金属期市：期铜触及两个月低位，受美联储升息预期打压

* LME期铜库存本月增加近三分之二

* 必和必拓考虑雇佣合同工，以缓解Escondida铜矿罢工影响

路透伦敦3月9日 - 期铜周四跌至两个月低位，是工业金属和其它资产全线走低的一个缩影，因市场加大了对美国本月升息的押注。

伦敦金属交易所(LME)铜库存再次大量增加；智利方面传来的消息称，澳洲矿业巨擘必和必拓正考虑使用临时工，以缓解Escondida铜矿工人罢工带来的影响，消息令铜价承压。

三个月期铜收于5,690美元，下跌1.4%，稍早触及1月10日以来最低的5,652美元。

过去一周，铜价大幅下挫，因对美国3月升息的预期升温，推高美元，打压以美元计价的资产。

“大家都在押注美联储会升息，这是令基本金属处于当前低位的原因，”荷兰银行分析师Casper Burgering称，“通过包括铜、铝和锌在内的基本金属价格能看出这一点。”

交易所数据显示，LME注册仓库MCU-STOCKS的铜库存周三再增加3.8775万吨，本月已经增加了12.6575万吨，或64%。

LME期锌收跌1.1%，报每吨2,681美元，在跌穿2,673美元的100日移动均线切入位后遭遇技术性卖盘。期铅持平于2,250.50美元。