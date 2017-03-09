金属期市：期铜触及两个月低位，受美联储升息预期打压

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
* LME期铜库存本月增加近三分之二
* 必和必拓考虑雇佣合同工，以缓解Escondida铜矿罢工影响
路透伦敦3月9日 - 期铜周四跌至两个月低位，是工业金属和其它资产全线走低的一个缩影，因市场加大了对美国本月升息的押注。
伦敦金属交易所(LME)铜库存再次大量增加；智利方面传来的消息称，澳洲矿业巨擘必和必拓正考虑使用临时工，以缓解Escondida铜矿工人罢工带来的影响，消息令铜价承压。
三个月期铜收于5,690美元，下跌1.4%，稍早触及1月10日以来最低的5,652美元。
过去一周，铜价大幅下挫，因对美国3月升息的预期升温，推高美元，打压以美元计价的资产。
“大家都在押注美联储会升息，这是令基本金属处于当前低位的原因，”荷兰银行分析师Casper Burgering称，“通过包括铜、铝和锌在内的基本金属价格能看出这一点。”
交易所数据显示，LME注册仓库MCU-STOCKS的铜库存周三再增加3.8775万吨，本月已经增加了12.6575万吨，或64%。
LME期锌收跌1.1%，报每吨2,681美元，在跌穿2,673美元的100日移动均线切入位后遭遇技术性卖盘。期铅持平于2,250.50美元。
期铝收跌0.5%，报1,868美元；期镍收跌0.5%，报10,150美元，期锡下跌0.6%，报19,255美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。