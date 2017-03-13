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亚洲 | 2017年 3月 14日 星期二 01:56 BJT

金属期市：期铜触及逾两周高位，因秘鲁铜矿工人罢工导致供应受扰

    * 期铜在录得12月来最大单周跌幅后反弹
    * 秘鲁铜矿工人从周五开始罢工

    路透伦敦3月13日 - 铜价周一上扬1%，触及逾两周高位，主要受助于
秘鲁铜矿工人上周五开始无限期罢工后，供应受扰。
    
    自由港       旗下的秘鲁铜矿Cerro Verde        的工人上周五开
始无限期罢工，导致月产量约为4万吨的铜矿停产。

    必和必拓在智利的Escondida铜矿正在经历长达一个月的停产，自由
港在印尼的Grasberg铜矿目前供应也中断。

    “基本金属和铜的基本面利多。矿场生产趋势和短期供应受扰均提供
一定的支撑，”Danske commodities的分析师Jens Pedersen表示。
    
    不过，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周举行政策会议前，基
本金属价格进一步大幅上涨的可能性不大，Pedersen说，因美联储升息预
期会推升美元，增加持有其它货币的投资者购买金属的成本。
    
    LME三个月期铜       收涨1.1%，报每吨5,796美元。
    
    该合约上周跌3.1%，为12月以来最大周度跌幅，部分是因美元走强。

    BMI Research称，将2017年铜均价预估从5,150美元上调至5,500美元
，因中国需求增长强劲，且担忧供应受扰。
    
    必和必拓旗下的Escondida铜矿的工会，周六拒绝了必和必拓开出的
让其回到谈判桌的条件，并呼吁公司澄清其磋商立场。

    三个月期锌       跳涨1.6%，报每吨2,757美元，为一周来最高。三
个月期铝       上涨0.1%，报每吨1,882美元。
    
    三个月期镍       攀升2.7%，创近一月最大日涨幅，报每吨10,160
美元。上周累积下滑10%。
    
    三个月期铅       上扬0.5%，报每吨2,274美元。三个月期锡<CMSN3
>升0.5%，报每吨19,450美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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