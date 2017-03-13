金属期市：期铜触及逾两周高位，因秘鲁铜矿工人罢工导致供应受扰

* 期铜在录得12月来最大单周跌幅后反弹 * 秘鲁铜矿工人从周五开始罢工 路透伦敦3月13日 - 铜价周一上扬1%，触及逾两周高位，主要受助于 秘鲁铜矿工人上周五开始无限期罢工后，供应受扰。 自由港 旗下的秘鲁铜矿Cerro Verde 的工人上周五开 始无限期罢工，导致月产量约为4万吨的铜矿停产。 必和必拓在智利的Escondida铜矿正在经历长达一个月的停产，自由 港在印尼的Grasberg铜矿目前供应也中断。 “基本金属和铜的基本面利多。矿场生产趋势和短期供应受扰均提供 一定的支撑，”Danske commodities的分析师Jens Pedersen表示。 不过，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周举行政策会议前，基 本金属价格进一步大幅上涨的可能性不大，Pedersen说，因美联储升息预 期会推升美元，增加持有其它货币的投资者购买金属的成本。 LME三个月期铜 收涨1.1%，报每吨5,796美元。 该合约上周跌3.1%，为12月以来最大周度跌幅，部分是因美元走强。 BMI Research称，将2017年铜均价预估从5,150美元上调至5,500美元 ，因中国需求增长强劲，且担忧供应受扰。 必和必拓旗下的Escondida铜矿的工会，周六拒绝了必和必拓开出的 让其回到谈判桌的条件，并呼吁公司澄清其磋商立场。 三个月期锌 跳涨1.6%，报每吨2,757美元，为一周来最高。三 个月期铝 上涨0.1%，报每吨1,882美元。 三个月期镍 攀升2.7%，创近一月最大日涨幅，报每吨10,160 美元。上周累积下滑10%。 三个月期铅 上扬0.5%，报每吨2,274美元。三个月期锡<CMSN3 >升0.5%，报每吨19,450美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)