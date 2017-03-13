金属期市：期铜触及逾两周高位，因秘鲁铜矿工人罢工导致供应受扰

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至五个半月低点，因布兰特油价强劲
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
* 期铜在录得12月来最大单周跌幅后反弹 * 秘鲁铜矿工人从周五开始罢工 路透伦敦3月13日 - 铜价周一上扬1%，触及逾两周高位，主要受助于 秘鲁铜矿工人上周五开始无限期罢工后，供应受扰。 自由港 旗下的秘鲁铜矿Cerro Verde 的工人上周五开 始无限期罢工，导致月产量约为4万吨的铜矿停产。 必和必拓在智利的Escondida铜矿正在经历长达一个月的停产，自由 港在印尼的Grasberg铜矿目前供应也中断。 “基本金属和铜的基本面利多。矿场生产趋势和短期供应受扰均提供 一定的支撑，”Danske commodities的分析师Jens Pedersen表示。 不过，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周举行政策会议前，基 本金属价格进一步大幅上涨的可能性不大，Pedersen说，因美联储升息预 期会推升美元，增加持有其它货币的投资者购买金属的成本。 LME三个月期铜 收涨1.1%，报每吨5,796美元。 该合约上周跌3.1%，为12月以来最大周度跌幅，部分是因美元走强。 BMI Research称，将2017年铜均价预估从5,150美元上调至5,500美元 ，因中国需求增长强劲，且担忧供应受扰。 必和必拓旗下的Escondida铜矿的工会，周六拒绝了必和必拓开出的 让其回到谈判桌的条件，并呼吁公司澄清其磋商立场。 三个月期锌 跳涨1.6%，报每吨2,757美元，为一周来最高。三 个月期铝 上涨0.1%，报每吨1,882美元。 三个月期镍 攀升2.7%，创近一月最大日涨幅，报每吨10,160 美元。上周累积下滑10%。 三个月期铅 上扬0.5%，报每吨2,274美元。三个月期锡<CMSN3 >升0.5%，报每吨19,450美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透新加坡5月24日 - 亚洲石脑油裂解价差周三从上日触及的四日高点降至五个半月低点每吨56.33美元，因布兰特原油价格强劲，打击了石脑油的价值并抵消了石脑油需求。
路透北京5月24日 - 中国国家发改委表示，第三批混合所有制改革试点企业将进一步扩大范围，提高覆盖面，在筛选数十家中央企业的同时，重点从省、自治区、直辖市选择试点企业，形成规模协同效应。
路透5月24日 - 大多数东南亚股市周三小幅收高，未受穆迪调降中国债信评等影响，转而关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录有关升息步伐的信息。 美联储最新会议记录将于1800GMT公布，联邦基金期货显示，交易员目前认为美联储在6月会议上升息的可能性为75%。 “本地区市场也在等待美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录，记录将释放有关美联储未来数月动向的部分信号和确认信息，”马尼拉AB Capital Securities高级分析师Lexter Azurin说道。 今天稍早，中国指标股指沪综指 下跌逾1%，此前国际评级机构穆迪下 调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此 次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体 债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 最初也追随中国股市下跌0.3%，但稍 后扳回跌幅微涨。