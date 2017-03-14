金属期市：伦敦期铜持稳，因中国乐观数据预示需求前景强劲

国际油市：亚洲燃料油裂解价差上涨，扭转此前三天连续跌势
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透墨尔本3月14日 - 对铜需求增强的预期周二支撑伦敦期铜，之前全球最大铜消费国--中国公布工业产出和固定资产投资数据优于预期。
中国周二公布一系列乐观数据，表明2017年经济强劲开局，受助于强劲的银行放贷、政府基础设施支出以及民间投资复苏。
中国国家统计局公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%，略高于路透调查预估中值6.2%；1-2月固定资产投资同比增长8.9%，高于路透调查中值8.2%，且为2016年1-6月以来最高，当时为增长9%。
全球铜需求的近一半都来自于中国。制造业改善为铜价前景勾勒了一份靓丽的景象，与此同时数家铜矿供应中断已遏制供应前景。
“供应面问题应会继续支撑金属价格；但在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议及其它一些重要经济事件到来前，投资者或许依然谨慎。”澳新银行(ANZ)在研究报告中称。
0701GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平于每吨5,798美元，昨日涨1.1%。铜价上周跌至两个月低位5,652美元，因有迹象显示矿场供应中断的影响正在消退。
不过，成交极低，指标合约成交量不到2,000口，表明美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议前市场人气谨慎。外界预计美联储周三将升息。
上海期货交易所期铜上涨0.7%至每吨47,360元人民币(6,844美元)。
LME期镍受到支撑，因菲律宾可能出台全面采矿禁令。镍价小跌0.5%至每吨10,115美元。(完) (编译 李爽/许娜；审校 孙茉莉/于春红)
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。