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亚洲 | 2017年 3月 14日 星期二 15:31 BJT

金属期市：伦敦期铜持稳，因中国乐观数据预示需求前景强劲

路透墨尔本3月14日 - 对铜需求增强的预期周二支撑伦敦期铜，之前全球最大铜消费国--中国公布工业产出和固定资产投资数据优于预期。

中国周二公布一系列乐观数据，表明2017年经济强劲开局，受助于强劲的银行放贷、政府基础设施支出以及民间投资复苏。

中国国家统计局公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%，略高于路透调查预估中值6.2%；1-2月固定资产投资同比增长8.9%，高于路透调查中值8.2%，且为2016年1-6月以来最高，当时为增长9%。

全球铜需求的近一半都来自于中国。制造业改善为铜价前景勾勒了一份靓丽的景象，与此同时数家铜矿供应中断已遏制供应前景。

“供应面问题应会继续支撑金属价格；但在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议及其它一些重要经济事件到来前，投资者或许依然谨慎。”澳新银行(ANZ)在研究报告中称。

0701GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜持平于每吨5,798美元，昨日涨1.1%。铜价上周跌至两个月低位5,652美元，因有迹象显示矿场供应中断的影响正在消退。

不过，成交极低，指标合约成交量不到2,000口，表明美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议前市场人气谨慎。外界预计美联储周三将升息。

上海期货交易所期铜上涨0.7%至每吨47,360元人民币(6,844美元)。

LME期镍受到支撑，因菲律宾可能出台全面采矿禁令。镍价小跌0.5%至每吨10,115美元。(完) (编译 李爽/许娜；审校 孙茉莉/于春红)
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