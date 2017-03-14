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亚洲 | 2017年 3月 15日 星期三 01:31 BJT

金属期市：期铜因中国需求前景乐观上涨，但升幅受美联储利率决定抑制

* 市场聚焦美联储周三货币政策决定

* 中国需求巩固需求增强观点

路透伦敦3月14日 - 铜价周二攀升，因基金买入，受助于对中国铜需求增强的预期升温，但在美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议公布利率决定前美元上升，抑制期铜的涨幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.4%，报每吨5,820美元，较上周触及的两个月低位5,652美元高近3%。

交易商表示，纽约开市后的卖盘扶助期铜逆转稍早跌势。

中国周二公布一系列乐观数据，表明2017年经济强劲开局，受助于强劲的银行放贷、政府基础设施支出以及民间投资复苏。

中国国家统计局公布，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%，略高于路透调查预估中值6.2%；1-2月固定资产投资同比增长8.9%，高于路透调查中值8.2%，且为2016年1-6月以来最高，当时为增长9%。

“市场很大程度上将取决于美联储的利率决定，不过，中国需求信号不断改善，数据良好，”花旗分析师David Wilson说。

美联储周二开始为期两日的货币政策会议，预计将在周三宣布加息，这可能提振美元，令美元计价金属对非美国公司而言更为昂贵，并可能削弱需求。

“供应面问题应会继续支撑金属价格；但在美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议及其它一些重要经济事件到来前，投资者可能保持谨慎。”澳新银行(ANZ)分析师在研究报告中称。

LME期镍上涨0.7%，至每吨10,230美元。期镍受到支撑，因菲律宾可能出台全面采矿禁令。

期铝下跌1.2%，报1,860美元。期锌升0.2%，报2,749.5美元。期铅下滑2.2%，报2,223.5美元。期锡升2.7%，报19,970美元。(完) (编译 利棣儿;审校 李军)
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