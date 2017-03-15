金属期市：期铜连升四日，因美元走软及供应问题持续

标题新闻：伊朗油长称尚未收到延长减产协议12个月的提议，会遵从石油输出国组织(OPEC)的决定
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* 必和必拓旗下Escondida铜矿准备重新开工，尽管仍在罢工
* 中国总理称经济没有硬着陆风险
* 关注美联储1800GMT货币政策声明
路透伦敦3月15日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周三连升第四个交易日，受美元走软及供应问题持续带动。全球最大的两个铜矿仍处于停产。
三个月期铜收高0.8%，报每吨5,865美元，延续昨日小涨势头。
上周期铜一度跌至1月10日来最低水准5,652美元。
“美元走软看来给今日金属市场带来支撑，而铜供应受扰还在持续，”中银国际大宗商品策略部主管付晓表示。
美元指数小跌，今日稍后美国联邦储备理事会(美联储/FED)预计将加息。
中国总理李克强周三表示，中国没有硬着陆的风险。中国是全球第二大经济体，且为最大金属消费国。
必和必拓旗下智利Escondida铜矿计划重新开工，此前罢工工人再度拒绝了恢复谈判的邀请。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司旗下秘鲁Cerro Verde铜矿的工会领导人称，如果秘鲁劳工部宣布当前正在进行的罢工为非法，罢工或将在下周结束。之前劳资双方围绕工人的需求进行的协商未能达成协议。
期锌升2.1%，报2,808美元，盘中触及近两周高位2,816.50。期锡跌0.5%，报19,875美元。LME期镍下滑0.2%，收报每吨10,205美元。期铝上扬1.5%，收报1,887美元。期铅升1.1%，报2,248.50美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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路透伦敦5月24日 - 伦敦期铜周三下跌，此前信用机评级构穆迪30年来首次下调中国信贷评级，引发投资者担忧中国需求，但铜库存下降，限制期铜价格跌幅。中国是全球最大的工业金属消费国。
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选