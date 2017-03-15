金属期市：期铜连升四日，因美元走软及供应问题持续

* 必和必拓旗下Escondida铜矿准备重新开工，尽管仍在罢工

* 中国总理称经济没有硬着陆风险

* 关注美联储1800GMT货币政策声明

路透伦敦3月15日 - 伦敦金属交易所(LME)铜价周三连升第四个交易日，受美元走软及供应问题持续带动。全球最大的两个铜矿仍处于停产。

三个月期铜收高0.8%，报每吨5,865美元，延续昨日小涨势头。

上周期铜一度跌至1月10日来最低水准5,652美元。

“美元走软看来给今日金属市场带来支撑，而铜供应受扰还在持续，”中银国际大宗商品策略部主管付晓表示。

美元指数小跌，今日稍后美国联邦储备理事会(美联储/FED)预计将加息。

中国总理李克强周三表示，中国没有硬着陆的风险。中国是全球第二大经济体，且为最大金属消费国。

必和必拓旗下智利Escondida铜矿计划重新开工，此前罢工工人再度拒绝了恢复谈判的邀请。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司旗下秘鲁Cerro Verde铜矿的工会领导人称，如果秘鲁劳工部宣布当前正在进行的罢工为非法，罢工或将在下周结束。之前劳资双方围绕工人的需求进行的协商未能达成协议。