金属期市：期铜上涨，因美元在美联储未暗示加快升息步伐后下跌

标题新闻：伊拉克油长称支持延长减产九个月，该国石油产量现为447万桶/日
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* 美元跌至四周低位，此前美联储未暗示加快升息步伐
* 矿场生产中断导致少生产20万吨铜-高盛
* 全球锌和铅市场今年开局供应短缺-国际铅锌研究小组
路透伦敦3月16日 - 期铜周四连续第五日上涨，因全球三大矿场的生产中断引发供应忧虑，美元下跌令金属价格对其它货币持有者来说更便宜。
美元跌至四周低位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)三个月内第二次升息，一如预期，但称，进一步升息的步伐将是循序渐进的。
三个月期铜收高0.7%，报每吨5,908美元。
期铜自3月9日触及八周低位5,652美元以来已经累积上涨4.5%。
“对矿场罢工的担忧，对经济体质和基建支出的乐观预期，都驱动市场走高，”ING的Hamza Khan称。
高盛预计，智利的Escondida铜矿 、秘鲁的Cerro Verde矿场，以及印尼Grasberg矿权纠纷，导致产量损失20万吨。这三家铜矿产量总计占全球铜供应的13%，高盛表示。
高盛称，市场在消化去年的过剩供应，铜价可能在未来三个月升至6,200美元。
期铅收跌0.2%，报每吨2,243美元，期锌收高0.8%，报每吨2,829美元。
国际铅锌研究小组(ILZSG)的数据显示，1月，全球锌市场短缺2.7万吨，铅市场短缺升至1.5万吨。
期铝收高0.7%，报1,900美元；期镍收高0.1%，报10,215美元，期锡收高1.4%，报20,150美元。 (完) (编译 刘静；审校 李军)
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整体乾散货运价指数降15点，或1.58%，报934点，为3月初以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透数据显示，6月180-cst燃料油较迪拜原油的裂解价差从周二的每桶贴水3.96美元，缩窄至每桶贴水3.23美元。上周四，其贴水幅度为四个月来最窄，为每桶贴水2.74美元。