金属期市：期铜上涨，因美元在美联储未暗示加快升息步伐后下跌

* 美元跌至四周低位，此前美联储未暗示加快升息步伐

* 矿场生产中断导致少生产20万吨铜-高盛

* 全球锌和铅市场今年开局供应短缺-国际铅锌研究小组

路透伦敦3月16日 - 期铜周四连续第五日上涨，因全球三大矿场的生产中断引发供应忧虑，美元下跌令金属价格对其它货币持有者来说更便宜。

美元跌至四周低位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)三个月内第二次升息，一如预期，但称，进一步升息的步伐将是循序渐进的。

三个月期铜收高0.7%，报每吨5,908美元。

期铜自3月9日触及八周低位5,652美元以来已经累积上涨4.5%。

“对矿场罢工的担忧，对经济体质和基建支出的乐观预期，都驱动市场走高，”ING的Hamza Khan称。

高盛预计，智利的Escondida铜矿 、秘鲁的Cerro Verde矿场，以及印尼Grasberg矿权纠纷，导致产量损失20万吨。这三家铜矿产量总计占全球铜供应的13%，高盛表示。

高盛称，市场在消化去年的过剩供应，铜价可能在未来三个月升至6,200美元。

期铅收跌0.2%，报每吨2,243美元，期锌收高0.8%，报每吨2,829美元。

国际铅锌研究小组(ILZSG)的数据显示，1月，全球锌市场短缺2.7万吨，铅市场短缺升至1.5万吨。