金属期市：期铜上涨，期锡录得一年来最大周度涨幅

台湾汇市：台币早盘走升，因国际美元走弱与台股上扬
路透台北5月25日 - 台币兑美元周四早盘走升。交易员表示，因美元在美联储会议记录公布后走弱、韩元兑美元升值以及台股上涨带动。
* 可供交割的锡库存减少近三分之一
* 智利罢工工人阻止港口复工
路透伦敦3月17日 - 期铜周五上扬，录得2月中以来最大周度涨幅，因美元走软，以及铜矿供应继续受扰。期锡录得近一年来最大周度涨幅。
LME三个月期铜收涨0.4%，报每吨5,934美元，技术图表显示，本周上涨3.5%。
美元指数下跌约1%。美元走软使非美国投资者的购买力增强。
全球最大铜矿智利Escondida铜矿的罢工工人，阻碍母公司必和必拓恢复附近一大型港口运作的努力。该矿停产已进入第六周。
“上述供应问题还将持续多久？每月铜供应减少了15-20万吨，中国的铜精矿需求仍然强劲，”ING的商品策略师Warren Patterson说。
中国1-2月固定资产投资同比增长8.9%，主要是因楼市和基建强劲增长。
三个月期锡收涨0.6%，报每吨20,275美元，为去年3月4日当周以来最大周度涨幅。
LME库存数据显示，有1,000吨锡被预订将进行交割，使可用于交割的库存减少近三分之一。
三个月期铝收涨0.7%，报每吨1,914美元。三个月期锌收涨1.9%，报每吨2,882美元，因预期大型矿场被关闭或暂停生产可能导致供应短缺。
三个月期铅上扬2.1%，收报每吨2,290美元。三个月期镍 收涨0.4%，报每吨10,260美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透台北5月25日 - 台币兑美元周四早盘走升。交易员表示，因美元在美联储会议记录公布后走弱、韩元兑美元升值以及台股上涨带动。
据周三晚间公告，永续资本证券的分派率为首五年每年7%，其后15年每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%，之后每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。证券须按龙光地产选择赎回。
路透台北5月25日 - 面对近期海外子公司授信争议案，台湾永丰金控周四公告其金控总经理暨财务长、永丰银行董事长游国治、永丰金租赁总经理庄耀及永丰金证券(亚洲)董事总经理蔡建志联袂提出辞职，并自7月起生效。