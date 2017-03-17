金属期市：期铜上涨，期锡录得一年来最大周度涨幅

* 可供交割的锡库存减少近三分之一

* 智利罢工工人阻止港口复工

路透伦敦3月17日 - 期铜周五上扬，录得2月中以来最大周度涨幅，因美元走软，以及铜矿供应继续受扰。期锡录得近一年来最大周度涨幅。

LME三个月期铜收涨0.4%，报每吨5,934美元，技术图表显示，本周上涨3.5%。

美元指数下跌约1%。美元走软使非美国投资者的购买力增强。

全球最大铜矿智利Escondida铜矿的罢工工人，阻碍母公司必和必拓恢复附近一大型港口运作的努力。该矿停产已进入第六周。

“上述供应问题还将持续多久？每月铜供应减少了15-20万吨，中国的铜精矿需求仍然强劲，”ING的商品策略师Warren Patterson说。

中国1-2月固定资产投资同比增长8.9%，主要是因楼市和基建强劲增长。

三个月期锡收涨0.6%，报每吨20,275美元，为去年3月4日当周以来最大周度涨幅。

LME库存数据显示，有1,000吨锡被预订将进行交割，使可用于交割的库存减少近三分之一。

三个月期铝收涨0.7%，报每吨1,914美元。三个月期锌收涨1.9%，报每吨2,882美元，因预期大型矿场被关闭或暂停生产可能导致供应短缺。