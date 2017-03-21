金属期市：铜价触及一周低位，因智利和印尼供应受扰问题缓解

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透伦敦3月21日 - 期铜周二触及一周低位，因旨在解决位于智利的全球最大铜矿罢工的劳资磋商有望重新恢复，且位于印尼的一个大型铜矿复工。
LME三个月期铜收跌1.8%，报每吨5,776美元，抹去了昨日录得的0.9%的涨幅。期铜稍早触及3月14日以来最低5,761美元。
“一旦罢工结束，铜价可能骤降，因需求看似十分低迷，”Capital Economics的高级商品分析师Caroline Bain表示。
“中国成长合理强劲，但已经触顶，会在今年剩余时间逐步放缓。”
必和必拓旗下位于智利的Escondida铜矿代表罢工工人的工会表示，对进一步会谈持开放态度，这可能使劳资双方重新坐下来磋商。
自由港旗下印尼Grasberg铜矿已经恢复铜精矿生产，结束了逾一个月的停工。
现货铜较三个月期铜贴水27美元，为1月中以来最阔，反映供应充裕。
三个月期锌收跌1.2%，报每吨2,829美元，市场在今年劲扬后进行整固。三个月期铅收盘持平，报每吨2,273美元。
三个月期镍小跌0.1%，收报每吨10,160美元。三个月期锡上扬0.3%，报每吨20,400美元，稍早触及1月底以来最高。三个月期铝攀升0.3%，报每吨1,927美元，稍早触及3月初以来最高。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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