金属期市：铜价触及一周低位，因智利和印尼供应受扰问题缓解

路透伦敦3月21日 - 期铜周二触及一周低位，因旨在解决位于智利的全球最大铜矿罢工的劳资磋商有望重新恢复，且位于印尼的一个大型铜矿复工。

LME三个月期铜收跌1.8%，报每吨5,776美元，抹去了昨日录得的0.9%的涨幅。期铜稍早触及3月14日以来最低5,761美元。

“一旦罢工结束，铜价可能骤降，因需求看似十分低迷，”Capital Economics的高级商品分析师Caroline Bain表示。

“中国成长合理强劲，但已经触顶，会在今年剩余时间逐步放缓。”

必和必拓旗下位于智利的Escondida铜矿代表罢工工人的工会表示，对进一步会谈持开放态度，这可能使劳资双方重新坐下来磋商。

自由港旗下印尼Grasberg铜矿已经恢复铜精矿生产，结束了逾一个月的停工。

现货铜较三个月期铜贴水27美元，为1月中以来最阔，反映供应充裕。

三个月期锌收跌1.2%，报每吨2,829美元，市场在今年劲扬后进行整固。三个月期铅收盘持平，报每吨2,273美元。