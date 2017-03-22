金属期市：资金重返市场带动期铜反弹，期铅触及五周峰值

国际油市：油价持稳，受OPEC减产协议将延长的预期支撑
路透新加坡5月24日 - 油价周三持稳，市场愈发认为石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将延至明年第一季，这种预期支撑油市。
路透伦敦3月22日 - 期铜周三从近两周低位反弹，因在供应受扰问题持续的情况下，投资者利用价格修正的机会重建多头头寸。
期铜稍早跟随股市、油市和其它商品市场走低，因担忧特朗普政府还未开始落实其承诺的减税和基建支出。
期铅触及逾一个月高位，因LME可供交割的库存减少36%，引发市场担忧短期供应。
“如果你寻求做多，目前的水准是买入良机，会吸引进一步买盘。人们认为这是市场上行大趋势中的一次小修正，” 法国兴业银行驻伦敦的金属研究部主管Robin Bhar说。
“铜、铝和镍市仍面临不小的供应威胁。”
LME三个月期铜收涨0.6%，报每吨5,808美元，从3月10日以来最低水平5,715美元反弹。
美元走软也支持金属表现。美元兑日圆触及四个月低位，美元指数触及2月3日以来最低。
必和必拓决定无限期暂停与智利ESCONDIDA铜矿有关的一切项目的生产，因工会继续阻碍工人复工。罢工已进行了42天。劳资双方将在周三恢复磋商。
三个月期铅是涨幅最大的LME金属，急升4.1%，收报每吨2,367美元，为2月15日以来最大日升幅。
三个月期镍跌幅最大，下跌1.4%，收报每吨10,020美元，部分受累于中国钢期货下跌。
三个月期铝收跌0.3%，报每吨1,922美元。三个月期锌上扬1%，报每吨2,857美元。三个月期锡收涨0.2%，报每吨20,440美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透新加坡5月24日 - 油价周三持稳，市场愈发认为石油输出国组织(OPEC)牵头的减产将延至明年第一季，这种预期支撑油市。
* 拆款利率上扬，新增拆款需求大增 * 外商银行反向拆入，引发连锁效应 * 资金略偏紧，短票利率往高位靠拢 * RP市场多缺不一，利率守稳原水准 记者 罗两莎 路透台北5月24日 - 台湾银行间短率周三上扬；资金调度人员表示，今天市场资金突然 趋紧，拆款需求大增，利率跟着走高，大型银行对票券商跨旬拆款利率自0.33%调升为0.34% ，对银行则自0.28-0.31%上调至0.29-0.32%。 他们解释，过去原本在市场提供低利拆款资金的外商银行，这两天普遍缺钱且反向拆入 ；连带以往依赖外银取得低利资金的本土银行也跟着缺钱，进而转向大型银行拆入资金，造 成市场资金偏紧俏，利率亦水涨船高。 〞今天需求很多啊，银行和票券商都有多，新增(拆款)需求明显增加，利率都有提高一 点。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，因手中可供拆款资金有限，今天拆出资金不多，对票券商 跨月(15-16天期)利率拆在0.34%，对银行则在0.30-0.31%。 他们指出，外银大举
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。