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亚洲 | 2017年 3月 23日 星期四 02:20 BJT

金属期市：资金重返市场带动期铜反弹，期铅触及五周峰值

路透伦敦3月22日 - 期铜周三从近两周低位反弹，因在供应受扰问题持续的情况下，投资者利用价格修正的机会重建多头头寸。

期铜稍早跟随股市、油市和其它商品市场走低，因担忧特朗普政府还未开始落实其承诺的减税和基建支出。

期铅触及逾一个月高位，因LME可供交割的库存减少36%，引发市场担忧短期供应。

“如果你寻求做多，目前的水准是买入良机，会吸引进一步买盘。人们认为这是市场上行大趋势中的一次小修正，” 法国兴业银行驻伦敦的金属研究部主管Robin Bhar说。

“铜、铝和镍市仍面临不小的供应威胁。”

LME三个月期铜收涨0.6%，报每吨5,808美元，从3月10日以来最低水平5,715美元反弹。

美元走软也支持金属表现。美元兑日圆触及四个月低位，美元指数触及2月3日以来最低。

必和必拓决定无限期暂停与智利ESCONDIDA铜矿有关的一切项目的生产，因工会继续阻碍工人复工。罢工已进行了42天。劳资双方将在周三恢复磋商。

三个月期铅是涨幅最大的LME金属，急升4.1%，收报每吨2,367美元，为2月15日以来最大日升幅。

三个月期镍跌幅最大，下跌1.4%，收报每吨10,020美元，部分受累于中国钢期货下跌。

三个月期铝收跌0.3%，报每吨1,922美元。三个月期锌上扬1%，报每吨2,857美元。三个月期锡收涨0.2%，报每吨20,440美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)
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