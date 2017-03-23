重发-金属期市：期铜基本持稳，尽管Escondida铜矿罢工结束

韩国已公布经济指标--2017/5/24
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
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* 世界最大铜矿将复工
* 罢工持续了43天，铜价持稳
路透伦敦3月23日 - 铜价周四基本持稳，但仍接近一周低位，有消息称，位于智利的世界最大铜矿将恢复生产。
必和必拓旗下Escondida铜矿的工人同意周六复工，长达43天的罢工将结束。
供应受扰支撑铜价，因另外两大铜矿也因劳资纠纷停产。
“市场可能已经预计到了这一结果，因磋商本周就开始了，所以基本已经被消化了，”ETF Securities基本金属分析师Nitesh Shah称。
LME三个月期铜小升0.2%，报每吨5,825美元，盘中低见5,768美元。铜价昨日触及3月10日以来最低5,715美元。
三个月期锌盘中触及一周低位，收跌1.5%，报每吨2,814美元，尽管有多家锌矿供应受扰。
Noranda Income Fund旗下位于魁北克的锌冶炼厂为期三周半的罢工还没有结束的迹象，工人和管理层之间还没有任何磋商的安排。
三个月期铅收盘持平，报每吨2,367美元。三个月期镍上涨0.1%，报每吨10,030美元。三个月期铝上扬0.6%，报每吨1,933美元。
三个月期锡跌0.8%，报每吨20,275美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r 6月1日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0% p
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时 下次数据预估 据 间 值 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.5% p +0.3% r 6月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 4月 -0.1% -0.4% 5月25日 -- y)
路透法兰克福5月23日 - 中国网络和智能手机巨头华为周二表示，计划进军全球电脑市场，这对个人电脑(PC)业者构成了新的挑战。PC市场销量已连续两年下降。