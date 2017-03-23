重发-金属期市：期铜基本持稳，尽管Escondida铜矿罢工结束

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* 世界最大铜矿将复工

* 罢工持续了43天，铜价持稳

路透伦敦3月23日 - 铜价周四基本持稳，但仍接近一周低位，有消息称，位于智利的世界最大铜矿将恢复生产。

必和必拓旗下Escondida铜矿的工人同意周六复工，长达43天的罢工将结束。

供应受扰支撑铜价，因另外两大铜矿也因劳资纠纷停产。

“市场可能已经预计到了这一结果，因磋商本周就开始了，所以基本已经被消化了，”ETF Securities基本金属分析师Nitesh Shah称。

LME三个月期铜小升0.2%，报每吨5,825美元，盘中低见5,768美元。铜价昨日触及3月10日以来最低5,715美元。

三个月期锌盘中触及一周低位，收跌1.5%，报每吨2,814美元，尽管有多家锌矿供应受扰。

Noranda Income Fund旗下位于魁北克的锌冶炼厂为期三周半的罢工还没有结束的迹象，工人和管理层之间还没有任何磋商的安排。

三个月期铅收盘持平，报每吨2,367美元。三个月期镍上涨0.1%，报每吨10,030美元。三个月期铝上扬0.6%，报每吨1,933美元。