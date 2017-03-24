金属期市：全球最大铜矿复工拖累期铜走低，本周下跌2%

路透伦敦3月24日 - 期铜周五走低，本周收跌2%，之前位于智利的全球最大铜矿的工人同意结束罢工。

LME三个月期铜周四一度走低，因有消息称，必和必拓旗下的Escondida铜矿的罢工已经结束。铜价稍后企稳，但周五晚些时候恢复跌势。

罢工持续了43天。

“罢工开始前铜价就开始攀升，我现在预计，铜价将回吐部分涨幅，”Julius Baer的商品分析师Carsten Menke表示。

特朗普总统医保议案无法获得国会批准的可能性本周也让投资者不安，因这暗示他在争取必要支持，使国会批准其经济计划核心财政政策方面将会遇阻。

“市场已开始消化特朗普大规模基建支出计划无法出台的可能性，”丹麦丹斯克银行的商品分析师Jens Pedersen表示。

“如果让医保议案获得通过都让他感到力不从心，那么，轮到预算、基建支出和税改问题时，情况将会怎样。”

三个月期铜下滑0.4%，报每吨5,804美元，本周下跌2%。

从周线图上看，铜价在200日移动均线切入位5,959美元有阻力。

智利Escondida铜矿的罢工结束，之前，工人们决定引用一条很少使用的法律条款，使他们得以将旧合同延期。

消息人士告诉路透，菲律宾环境保护局已允许八家停产镍矿商付运其镍矿石库存，该国的镍矿石出口暂时增加。菲律宾是全球最大镍矿石出口国。