金属期市：全球最大铜矿复工拖累期铜走低，本周下跌2%

中信建投期货：沪锌保持短多长空思路
近期，沪锌主力合约1707持续反弹。但是后期随着锌精矿产量逐步回升，以及下游消费走弱，将对锌价形成拖累，预计锌价中期重心或下移。
路透伦敦3月24日 - 期铜周五走低，本周收跌2%，之前位于智利的全球最大铜矿的工人同意结束罢工。
LME三个月期铜周四一度走低，因有消息称，必和必拓旗下的Escondida铜矿的罢工已经结束。铜价稍后企稳，但周五晚些时候恢复跌势。
罢工持续了43天。
“罢工开始前铜价就开始攀升，我现在预计，铜价将回吐部分涨幅，”Julius Baer的商品分析师Carsten Menke表示。
特朗普总统医保议案无法获得国会批准的可能性本周也让投资者不安，因这暗示他在争取必要支持，使国会批准其经济计划核心财政政策方面将会遇阻。
“市场已开始消化特朗普大规模基建支出计划无法出台的可能性，”丹麦丹斯克银行的商品分析师Jens Pedersen表示。
“如果让医保议案获得通过都让他感到力不从心，那么，轮到预算、基建支出和税改问题时，情况将会怎样。”
三个月期铜下滑0.4%，报每吨5,804美元，本周下跌2%。
从周线图上看，铜价在200日移动均线切入位5,959美元有阻力。
智利Escondida铜矿的罢工结束，之前，工人们决定引用一条很少使用的法律条款，使他们得以将旧合同延期。
消息人士告诉路透，菲律宾环境保护局已允许八家停产镍矿商付运其镍矿石库存，该国的镍矿石出口暂时增加。菲律宾是全球最大镍矿石出口国。
三个月期铝上涨0.3%，报每吨1,939美元。三个月期锌升0.6%，报每吨2,831美元。三个月期铅回落0.6%，报每吨2,352美元。三个月期镍下挫1.6%，报每吨9,870美元。三个月期锡急跌2.1%，报每吨19,850美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
近期，沪锌主力合约1707持续反弹。但是后期随着锌精矿产量逐步回升，以及下游消费走弱，将对锌价形成拖累，预计锌价中期重心或下移。
* 美元指数脱离六个半月低点 * 美债收益率上升提振美元 * 当前焦点自美国政治转向美联储货币政策 * 市场等待稍晚公布美联储会议记录以寻找线索 路透东京5月24日 - 美元周三盘初持坚，兑主要货币已自六个半月低点反弹，得益于美债收益率上升，投资者焦点现转向美国联邦储备理事会(美联储/FED)的货币政策立场。 美元指数 持稳于97.336，上日升0.4%。 美元勉力脱离周一所及的11月9日来低点96.797，当时围绕特朗普竞选团队疑与俄罗斯勾结的担忧打压美元。 美国公债价格下降，对美元构成提振。美国指标10年期公债收益率(殖利率) 隔夜上升3个基点，距离上周购债避险潮时触及的一个月低位拉开一些距离。 “美债收益率上升支撑美元。对美国公债的投机性买盘似乎已经结束，关于特朗普的担忧和地缘政治风险也不再是新鲜的新闻，”大和证券的资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。 美元兑日圆 上涨0.15%至111.945日圆，创一周
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