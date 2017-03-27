金属期市：伦铜下跌，特朗普医改议案被撤回引发风险偏好降温

《全球汇市》美元下滑，此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透墨尔本3月27日 - 伦敦期铜周一下跌，市场交投清淡，受风险偏好降温拖累，此前美国总统特朗普的医改议案被撤回，令人担忧其推进经济计划的能力。
0211GMT，伦敦金属交易所(LME)下跌0.9%至每吨5,754.50美元，上日为微涨。伦铜支撑位在5,749美元附近的100日移动均线切入位。
沪铜下跌0.7%至每吨46,680元人民币(6,785美元)。沪铜已跌破月线图上的100日移动均线支撑位。
金融市场周五惴惴不安，因美国总统特朗普未能在国会获得足够支持通过医改议案。
美国2月新屋销售跳升至七个月高位，表明尽管房价上升和供应紧张，楼市复苏继续累积动能。
基于最近针对企业的调查来看，欧元区经济增长取得耀眼表现，从而轻松解释为何一些欧洲央行(ECB)官员会暗示退出宽松货币政策。
美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，3月21日止当周，对冲基金等基金增持2,231口铜期货和期权多仓，至54,680口。
上海期交所铜库存最近一周减少12,694吨，至312,500吨左右，为本月初以来最低。(完) (编译 汪红英/许娜；审校 戴素萍/杜明霞)
路透纽约5月24日 - 美元周三下滑，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。
路透纽约/伦敦5月24日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三急挫，录得2011年以来最大单日跌幅，因空头回补引发的涨势消退，止损指令加剧了今日的抛售，供应过剩预期也重压市场。
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