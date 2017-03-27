修正-金属期市：期铜触及两周低位，市场质疑特朗普兑现其经济刺激承诺的能力

(更正：内文第一段日期应为“周一”，非“周三”)

* 期铜下跌0.7%，报每吨5,760美元，盘中触及3月9日以来最低

* 美元走软可能为价格提供支持

* 期镍走低，因供应忧虑消退

路透伦敦3月27日 - 期铜周一跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力上周五受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。

LME三个月期铜收跌0.7%，报每吨5,760美元，盘中触及3月9日以来最低5,671美元。

“特朗普当选曾被视为对市场有利，但目前市场认为，他可能并不像人们之前认为的那么有效，”SP Angel的分析师John Meyer说。

“特朗普推翻奥巴马医保的努力失败后，他承诺的其它政策能否获得国会批准充满了不确定性。”

美元兑一篮子货币走软，触及四个月低位，这可能支撑铜价。

铜价收在位于5,749美元附近的100日移动均线之下，可能导致价格进一步走低。

三个月期镍收跌1%，报每吨9,770美元，盘中触及1月30日以来最低9,655美元，因供应短缺的忧虑消退。

三个月期铝收跌0.5%，报每吨1,930美元。三个月期锌急挫2.5%，收报每吨2,760美元。三个月期铅回落2.4%，报每吨2,297美元。三个月期锡收盘时没有成交，最后买入价跌1.8%，报每吨19,500美元。