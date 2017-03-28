金属期市：期铜从两周低位回升，因寄望特朗普政府工作重心转移

中国经济：择优创建中国制造2025示范区，给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在 医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日 铜价触及两周低位。 美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国 消费者信心升至16年高位。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触 及3月9日以来最低的5,671美元。 位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位， 此前该矿工人自2月9日起开始罢工。 花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导 致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950 美元附近。 三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜 精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。 自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中 铝供应收紧。 铝价 收高0.7%，报每吨1,944美元。 锌价 收高2.3%，报每吨2,823美元；铅价 收高1.4%， 报每吨2,329美元，锡价 收高2.7%，报每吨20,035美元。镍价<CMN I3>收高2.3%，报每吨9,995美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透上海5月24日 - 中国银行间市场周三资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充 沛无虞，回购利率续下行，但跨月品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局 ，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨月 需求旺盛价格小涨。 他们并指出，不过长期资金价格仍小幅攀升，机构对长期流动性状况，特别是半年末仍 心有余悸。 “隔夜和七天都有点泛滥，隔夜在2.3%出的也出不掉，七天今天还没跨月，但14天因跨 月价格还没下来，”上海一银行交易员称，不过匿名上14天看到有机构在3.9%的价格，感觉 14天价格回落也是迟早的事情。 她表示，最近公开市场逆回购到期量大，央行也在逐步回笼，但是资金这么宽松，也有 部分原因在于这一波金融监管降杠杆过程中，机构资产的配置需求在下降，导致流动性水平 在改善。 长期资金方面，一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)周三继续上涨至 4.3220%，与一年期贷款基础利率(LPR)4.30%仍旧倒挂，其余Shibor品种除隔夜 、
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。