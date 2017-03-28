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亚洲 | 2017年 3月 29日 星期三 01:14 BJT

金属期市：期铜从两周低位回升，因寄望特朗普政府工作重心转移

    路透伦敦3月28日 - 期铜周二上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在
医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。此前一日
铜价触及两周低位。
    
    美国引领的买盘提振基本金属价格上涨，此前发布的数据显示，美国
消费者信心升至16年高位。
    
    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元，周一触
及3月9日以来最低的5,671美元。
    
    位于智利的全球最大铜矿--ESCONDIDA铜矿工人本周返回工作岗位，
此前该矿工人自2月9日起开始罢工。
    
    花旗分析师David Wilson称，罢工以及需较长时间才能重启生产，导
致Escondida铜矿产量损失高达23万吨，可帮助铜价在第二季稳定在5,950
美元附近。
    
    三位消息人士周二表示，中国最大的铜冶炼厂已经同意下调第二季铜
精矿加工费用11%，此前矿场生产受扰影响了原材料的供应。
    
    自3月1日以来，LME注册铝库存减少12%，至192万吨，表明LME系统中
铝供应收紧。
    
    铝价       收高0.7%，报每吨1,944美元。
    
    锌价       收高2.3%，报每吨2,823美元；铅价       收高1.4%，
报每吨2,329美元，锡价       收高2.7%，报每吨20,035美元。镍价<CMN
I3>收高2.3%，报每吨9,995美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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