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亚洲 | 2017年 3月 30日 星期四 01:26 BJT

金属期市：期铝触及近两年高位，因对中国将实施减产计划乐观

    * 供应忧虑支撑铜铝价格
    * 铝价触及2015年5月来最高

    路透伦敦3月29日 - 期铝周三触及近两年最高，因投资人乐观预期中
国将实施减产计划，且油价反弹。
    
    伦敦金属交易所(LME)三个月期铝       收高0.8%，报每吨1,960美
元，为2015年5月来最高。
 
    “只要中国贯彻执行，严肃对待环保问题，铝价就可能有很好的表现
。”ETF Securities商品分析师Nitesh Shah表示。
    
    中国表示，将要求铝冶炼厂在冬季取暖月份削减产能30%，作为对抗
污染的措施。
    
    周三油价大涨近2%，因美国原油库存增幅不及预期、利比亚供应继续
受扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产看来可能会延长。
    
    路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经
理人指数(PMI)预计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等
项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表现也都不错，制造业
预计维持平稳扩张势头。            
    
    美元指数      从四个半月低点反弹，至接近一周高位。
            
    中国大型铜冶炼厂已经同意下调第二季铜精矿加工费用11%，此前全
球最大两家铜矿生产受扰影响了原材料的全球供应。
    
    三个月期铜       收高0.6%，报每吨5,907美元，锌价       升至
一周高位，收高1.2%，报每吨2,858美元；铅价       收高0.9%，报每吨
2,350美元，锡价       收高0.7%，报每吨20,175美元。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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