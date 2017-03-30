金属期市：伦铜下滑，因美元上扬

路透墨尔本3月30日 - 伦敦期铜周四在淡静交投中下滑，因美国经济数据亮丽，令美元维持涨势。

0218GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.5%报每吨5,880美元；上日涨0.6%，并触及3月20日以来高位5,927.50美元。

上海期货交易所期铜涨0.4%，报每吨47,440元人民币(6,881美元)。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位中性立场官员周三称，由于美国经济目前已“基本实现”从衰退中全面复苏，联储今年可以升息三次或更多。

新华社周三援引政府智库称，中国2017年第一季经济增长率可能将达6.8%。

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，房地产潜在下滑对中国构成的金融风险加大，创纪录的借贷规模使得银行更易面临风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。

据Metal Bulletin报导，全球第三大锌冶炼商--高丽亚铅(Korea Zinc)同意将2017年年度加工费下调15%，因冶炼商争夺短缺的矿石供应。(完) (编译 李爽/许娜；审校 王兴亚/徐文焰)