金属期市：伦铜下滑，因美元上扬

日本股市：日经指数收于一周高位，出口和金融股涨势亮丽
路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。
路透墨尔本3月30日 - 伦敦期铜周四在淡静交投中下滑，因美国经济数据亮丽，令美元维持涨势。
0218GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.5%报每吨5,880美元；上日涨0.6%，并触及3月20日以来高位5,927.50美元。
上海期货交易所期铜涨0.4%，报每吨47,440元人民币(6,881美元)。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位中性立场官员周三称，由于美国经济目前已“基本实现”从衰退中全面复苏，联储今年可以升息三次或更多。
新华社周三援引政府智库称，中国2017年第一季经济增长率可能将达6.8%。
美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，房地产潜在下滑对中国构成的金融风险加大，创纪录的借贷规模使得银行更易面临风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
据Metal Bulletin报导，全球第三大锌冶炼商--高丽亚铅(Korea Zinc)同意将2017年年度加工费下调15%，因冶炼商争夺短缺的矿石供应。(完) (编译 李爽/许娜；审校 王兴亚/徐文焰)
路透东京5月24日 - 日经指数周三升至一周最高收位，因美元/日圆上涨带动出口类股上涨，且美国现货公债收益率攀升，金融股表现亮丽。
* 日经指数涨0.71%，沪综指挫跌0.78%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.25%，西德克萨斯中质油(WTI)涨0.27%，美国10年期公债收益率报2.2781%
路透吉隆坡5月24日 - 据路透见到的马来西亚集团公司DRB-HICOM的声明显示，该公司将向中国浙江吉利控股集团出售其在问题车企宝腾(Proton)49.9%的股份。