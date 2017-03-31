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亚洲 | 2017年 4月 1日 星期六 01:17 BJT

金属期市：期铜因供应忧虑缓解而下挫2%，但录得第二季连升

    路透伦敦3月31日 - 期铜周五下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对
供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减
少的担忧带动期铜大涨。
    
    自由港       Cerro Verde铜矿工会周四晚表示，罢工工人投票结束
近三周的罢工，周五将复工。罢工令该铜矿的产量减半。
    
    ING在报告中指出，智利Escondida铜矿也恢复了生产，且有迹象显示
自由港在印尼的Grasberg生产设施供应受限的情况也将缓解。
    
    德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“供应问题正在消除
。”
    
    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜       收低2%，报每吨5,837.50美
元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。
    
    中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出
近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃
、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良
好，有望延续至二季度。            
    
    智利国家铜业公司(Codelco)公布，去年铜产量达到183万吨，按年减
少1.4%。
    
    路透技术分析师王涛(音译)表示，LME期铜在突破了5,855美元水准后
，可能跌至下一支撑位5,774美元，因期铜从3月9日低点5,652美元的反弹
已经结束。
        
    三个月期铝       收低0.5%，报每吨1,962.50美元，但本季仍劲扬
约16%，创六年半最大季度升幅。周四期铝在中国制造业数据公布前触及2
014年12月来最高水准。
    
    锌价       大跌3.1%，报每吨2,770美元；期镍       收低1%，报1
0,030美元，铅价       收低0.5%，报每吨2,340美元，锡价       升0.
1%，报每吨20,175美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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