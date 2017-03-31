金属期市：期铜因供应忧虑缓解而下挫2%，但录得第二季连升

路透伦敦3月31日 - 期铜周五下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对 供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减 少的担忧带动期铜大涨。 自由港 Cerro Verde铜矿工会周四晚表示，罢工工人投票结束 近三周的罢工，周五将复工。罢工令该铜矿的产量减半。 ING在报告中指出，智利Escondida铜矿也恢复了生产，且有迹象显示 自由港在印尼的Grasberg生产设施供应受限的情况也将缓解。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“供应问题正在消除 。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨5,837.50美 元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出 近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃 、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。 智利国家铜业公司(Codelco)公布，去年铜产量达到183万吨，按年减 少1.4%。 路透技术分析师王涛(音译)表示，LME期铜在突破了5,855美元水准后 ，可能跌至下一支撑位5,774美元，因期铜从3月9日低点5,652美元的反弹 已经结束。 三个月期铝 收低0.5%，报每吨1,962.50美元，但本季仍劲扬 约16%，创六年半最大季度升幅。周四期铝在中国制造业数据公布前触及2 014年12月来最高水准。 锌价 大跌3.1%，报每吨2,770美元；期镍 收低1%，报1 0,030美元，铅价 收低0.5%，报每吨2,340美元，锡价 升0. 1%，报每吨20,175美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)