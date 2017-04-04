金属期市：期锌从三周低点反弹，因投资人预期中国需求将回升

路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。

“我们在金属市场仍处于观望态势，大致是因想看看未来一两个月中国需求如何发展。这才是对市场前景最关键的。”渣打集团金属分析师Nicholas Snowdon表示。

“多数金属的精炼实货市场仍非常疲弱，中国需求回升拖的越久，价格的压力就会越大。”他还表示。

“我们仍认为精炼锌市场将在第二季收紧。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌收高1%，报2,736美元，从3月14日低点2,702美元反弹，周一期锌大跌2.2%。

LME期锌正价差扩大显示市场精炼锌供应充裕。LME现货锌价较三个月期锌贴水升至2015年10月来最大的27美元。

上海期货交易所因公共假期休市，周三恢复交易。

三个月期铜收高0.4%，报5,778美元，周一跌至3月27日来最低的5,730美元，期铜周一跌穿切入位在5,785美元的100日移动均线，收低1.5%。