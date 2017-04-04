金属期市：期锌从三周低点反弹，因投资人预期中国需求将回升

更新版 1-中国企业：乐视在美国大幅裁员约70%，把战线拉回国内
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透4月4日 - 期锌价格周二反弹，此前触及三周低点，因投资人预计最大金属消费国中国乏善可陈的需求状况会出现复苏，期铜则触及一周低点。
“我们在金属市场仍处于观望态势，大致是因想看看未来一两个月中国需求如何发展。这才是对市场前景最关键的。”渣打集团金属分析师Nicholas Snowdon表示。
“多数金属的精炼实货市场仍非常疲弱，中国需求回升拖的越久，价格的压力就会越大。”他还表示。
“我们仍认为精炼锌市场将在第二季收紧。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期锌收高1%，报2,736美元，从3月14日低点2,702美元反弹，周一期锌大跌2.2%。
LME期锌正价差扩大显示市场精炼锌供应充裕。LME现货锌价较三个月期锌贴水升至2015年10月来最大的27美元。
上海期货交易所因公共假期休市，周三恢复交易。
三个月期铜收高0.4%，报5,778美元，周一跌至3月27日来最低的5,730美元，期铜周一跌穿切入位在5,785美元的100日移动均线，收低1.5%。
期铝收低0.8%，报每吨1,937美元。期铅上涨1%，报2,309美元。期锡下滑0.1%，报20,025美元。期镍大涨1.3%，报9,980美元。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减 少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/23 5,134.9 3,628.7 8,763.6 -47.3 3,061.95 5/22 5,161.9 3,649.0 8,810.9 -4.7 3,075.68 5/19 5,168.4 3,647.2 8
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