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亚洲 | 2017年 4月 5日 星期三 14:25 BJT

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势

路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。

“市场将寻找第一季中国实货市场活动升温的迹象，而且过去几周的信贷吃紧状况全都消退，”Kingdom Futures在一份报告中称。

“人们期待有迹象显示热议中的基建项目会引发不错的买盘。”

0554GMT，伦敦三个月期铜上涨1.2%至每吨5,847.50美元，上日温和上扬。铜价升破100日移动均线切入位5,790构成的阻力位，交易商称这令期铜技术面得到改善。

上海期铜削减先前跌幅，报每吨47,500元人民币，下滑0.7%。

伦敦期镍和期锌均大涨2.2%，受钢铁价格涨势带动。强烈气旋破坏了澳洲炼焦煤运输线路，推动钢铁价格上涨。

在中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。(完) (翻译 刘秀红/张荻； 审校 孙茉莉/王兴亚)
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