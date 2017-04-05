金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势

中国债市动态：现券整理期货冲高，穆迪下调中国评级影响有限
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
“市场将寻找第一季中国实货市场活动升温的迹象，而且过去几周的信贷吃紧状况全都消退，”Kingdom Futures在一份报告中称。
“人们期待有迹象显示热议中的基建项目会引发不错的买盘。”
0554GMT，伦敦三个月期铜上涨1.2%至每吨5,847.50美元，上日温和上扬。铜价升破100日移动均线切入位5,790构成的阻力位，交易商称这令期铜技术面得到改善。
上海期铜削减先前跌幅，报每吨47,500元人民币，下滑0.7%。
伦敦期镍和期锌均大涨2.2%，受钢铁价格涨势带动。强烈气旋破坏了澳洲炼焦煤运输线路，推动钢铁价格上涨。
在中国运营的美国企业虽然忧心中美贸易战的可能性，但他们希望本周两国领导人举行峰会时，特朗普能向习近平争取到市场准入方面的一些让步。(完) (翻译 刘秀红/张荻； 审校 孙茉莉/王兴亚)
路透北京5月24日 - 中国银行间债市周三早盘现券收益率整体变动不大，国债期货震荡上扬。交易员表示，受穆迪下调中国评级影响，盘初期货现券略有走弱，不过市场很快消化，整体冲击不大，期货小幅下探后便反弹走高，收益率亦随之回落整理。
0315GMT * 美债收益率上涨为美元/日圆提供支撑，但受限在112.00一线，该 处有相当规模的卖盘 * 许多卖盘与期权相关，今日112.00处有25.5亿美元期权到期 * 传闻该点位上方有停止单，还有日本出口商的卖盘 * 从111.70之前开始有买盘兴趣 * 10年期美债收益率目前在2.289%, 两年期在1.320% * 一目云区顶部在111.82，一目均衡转换线在112.09，55日移动均线 111.63 (完) (编译 张荻； 审校 王颖)
路透悉尼/惠灵顿5月24日 - 澳元周三小跌，此前穆迪下调中国评级，且澳洲发布疲弱的建筑业数据。而在新西兰公布强劲数据后，新西兰元持稳。