金属期市：伦铜下滑，因地缘政治担忧升温

路透墨尔本4月10日 - 伦铜周一下滑，地缘政治紧张态势加剧打击了风险偏好并提振了美元。

0124 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨5,809美元，之后在100日均线5,800美元处获得支撑，上日曾小跌。

上海期货交易所期铜跌0.9%至每吨47,200元人民币(6,843美元)。上海期交所期锌跌2.4%，因钢铁价格疲软，并且之前秘鲁因洪灾受到影响的两家矿厂准备重新开工。

美国3月就业岗位增长速度3月大幅放缓，因零售部门境况不佳持续裁员，不过失业率降至近10年低点4.5%，说明就业市场的强劲程度并未改变。

美国一官员周六对路透称，美国海军一支打击群将向朝鲜半岛附近的西太平洋海域移动，以展示军力。目前对朝鲜(北韩)武器计划升级的担忧加剧。

由巴西集团Votorantim Metais控股的秘鲁矿场Milpo周五称，如果受到洪水影响的路段没有被施以新的限制，其可能在周末重启两座矿场的运营。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，对冲基金和其它基金将铜期货和期权净多仓减少6,600口，至54,173口。这是三周来首次减持。

智利国家铜业公司(Codelco)一位高管周五称，该公司旗下Ecometales正在与欧洲和中国的冶炼厂洽谈分享其稳定砷及加工低品质铜矿石的技术。(完) (编译 孙国玉/许娜；审校 李爽/白云)