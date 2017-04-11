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亚洲 | 2017年 4月 11日 星期二 10:32 BJT

金属期市：伦铜持稳，但仍受供应过剩担忧拖累

路透悉尼4月11日 - 伦铜周二持稳，但继续受到供应过剩的担忧拖累，因世界两大铜矿有望摆脱干扰恢复供应。伦铜上日下跌。

0105GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.02%至每吨5,757美元，上日跌近1.5%。

上海期货交易所期铜跌1%至每吨46,670元人民币(6,765美元)。

自必和必拓 位于智利的Escondida矿场恢复发货、以及美国自由港麦克默伦铜金矿公司称正在等待印尼临时性出口许可的最终细节以来，铜价走势踉跄。

必和必拓周一拒绝维权股东Elliott Advisors提出的放弃该公司两地上市结构、分拆石油业务、以及返还更多现金给投资者的计划，称这么做弊大于利。

Southern Copper Corp一位发言人称，工人周一开始无限期罢工之际，其秘鲁的铜运营接近正常水平，但一位工会代表称80%的产能受到影响。

周一晚间袭击新喀里多尼亚并导致镍运营关闭的一起强烈气旋已离开海岸，使得当局取消警报。(完) (编译 孙国玉/许娜；审校 徐文焰/戴素萍)
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