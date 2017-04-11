金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低

中国货币市场：公开市场续回笼无碍月内充沛供给，但跨月品种价格仍偏高

路透上海5月24日 - 中国银行间市场周三资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充 沛无虞，回购利率续下行，但跨月品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局 ，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨月 需求旺盛价格小涨。 他们并指出，不过长期资金价格仍小幅攀升，机构对长期流动性状况，特别是半年末仍 心有余悸。 “隔夜和七天都有点泛滥，隔夜在2.3%出的也出不掉，七天今天还没跨月，但14天因跨 月价格还没下来，”上海一银行交易员称，不过匿名上14天看到有机构在3.9%的价格，感觉 14天价格回落也是迟早的事情。 她表示，最近公开市场逆回购到期量大，央行也在逐步回笼，但是资金这么宽松，也有 部分原因在于这一波金融监管降杠杆过程中，机构资产的配置需求在下降，导致流动性水平 在改善。 长期资金方面，一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)周三继续上涨至 4.3220%，与一年期贷款基础利率(LPR)4.30%仍旧倒挂，其余Shibor品种除隔夜 、