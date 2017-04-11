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亚洲 | 2017年 4月 12日 星期三 01:06 BJT

金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低

路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.3%，报每吨5,765美元，盘中跌至3月底来最低的5,710美元。

必和必拓 在智利的铜矿生产上周恢复，且自由港表示，正等待印尼临时出口许可的最终细节后，铜价表现迟滞。

对供应受扰的担忧带动铜价在2月中升至一年半高位6,204美元。

“铜市对供应受扰反应过度，正向更合理的水准回落，但我们仍表示，鉴于目前的供需平衡状况，铜价会跌穿5,500美元。”Julius Baer 分析师Carsten Menke表示。

“从中国铜进口来看，需求没有出现真正增长。”他还表示。

LME现货铜较三个月期铜的贴水报每吨32美元，接近四年最大，显示精炼铜市场供应充足。

三个月期锌收低1.8%，报2,570美元，稍早触及1月初来最低的2,558美元。市场聚焦在供应忧虑消退。

期镍大跌3.35，报9,840美元。期铝收低0.3%，报1,921美元。期铅收跌0.4%，报2,248美元。期锡下挫1.4%，报20,000美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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