金属期市：期铜触及两周低点，期锌跌至三个月最低

中国经济：择优创建中国制造2025示范区，给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透伦敦4月11日 - 期铜周二触及两周低点后回稳，因全球最大的两个铜矿继续从近期生产受扰中恢复，而期锌也挫至三个月新低。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.3%，报每吨5,765美元，盘中跌至3月底来最低的5,710美元。
必和必拓 在智利的铜矿生产上周恢复，且自由港表示，正等待印尼临时出口许可的最终细节后，铜价表现迟滞。
对供应受扰的担忧带动铜价在2月中升至一年半高位6,204美元。
“铜市对供应受扰反应过度，正向更合理的水准回落，但我们仍表示，鉴于目前的供需平衡状况，铜价会跌穿5,500美元。”Julius Baer 分析师Carsten Menke表示。
“从中国铜进口来看，需求没有出现真正增长。”他还表示。
LME现货铜较三个月期铜的贴水报每吨32美元，接近四年最大，显示精炼铜市场供应充足。
三个月期锌收低1.8%，报2,570美元，稍早触及1月初来最低的2,558美元。市场聚焦在供应忧虑消退。
期镍大跌3.35，报9,840美元。期铝收低0.3%，报1,921美元。期铅收跌0.4%，报2,248美元。期锡下挫1.4%，报20,000美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透上海5月24日 - 中国银行间市场周三资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充 沛无虞，回购利率续下行，但跨月品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局 ，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨月 需求旺盛价格小涨。 他们并指出，不过长期资金价格仍小幅攀升，机构对长期流动性状况，特别是半年末仍 心有余悸。 “隔夜和七天都有点泛滥，隔夜在2.3%出的也出不掉，七天今天还没跨月，但14天因跨 月价格还没下来，”上海一银行交易员称，不过匿名上14天看到有机构在3.9%的价格，感觉 14天价格回落也是迟早的事情。 她表示，最近公开市场逆回购到期量大，央行也在逐步回笼，但是资金这么宽松，也有 部分原因在于这一波金融监管降杠杆过程中，机构资产的配置需求在下降，导致流动性水平 在改善。 长期资金方面，一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)周三继续上涨至 4.3220%，与一年期贷款基础利率(LPR)4.30%仍旧倒挂，其余Shibor品种除隔夜 、
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。