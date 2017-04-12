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亚洲 | 2017年 4月 13日 星期四 00:50 BJT

金属期市：期铜跌至三个月低位，受地缘政治紧张局势打压

* 期铜跌至1月初以来最低

* 朝鲜局势紧张，特朗普支出计划仍未露面打压市场

路透伦敦4月12日 - 期铜周三跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。

与其它周期性资产一样，本周期铜下跌，因对朝鲜和中东的忧虑升温。尽管股市周三盘初收复了一些失地，但很快失去动能；期铜持续走疲。

“由于美国的基建和国防支出预期，期铜在去年美国大选后走势很强，所以在这些预期没有真正帮助铜市场时，有可能冒险情绪稳定下来，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen称。

“基本金属表现较差，因为避险情绪，也许对特朗普基建计划缺乏细节失去了耐心，”他称。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌2.1%，报每吨5,628美元。盘中稍早，跌至1月初以来最低的5,615美元。

技术面来看，LME期铜可能重新测试在5,724美元的支撑位，很有可能跌穿该水准，并进一步挫至下一支撑位5,689美元。

交易所数据显示，LME注册期铝库存MAL-STOCKS周二减少13,575吨，至2008年底以来最低水平。LME期铝收跌1.2%，报每吨1,898美元。

LME期镍收跌1.1%，报每吨9,735美元，锡收跌3%，报19,405美元。锌收高1.4%，报2,605美元；铅收跌0.3%，报2,242美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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