金属期市：伦铜自三个月低点回升，因中国贸易数据乐观且铜进口跳增

路透伦敦4月13日 - 伦敦期铜周四自三个月低点回升，受助于美元走软和中国公布乐观的3月贸易数据，带动了对需求增长的希望。中国为全球最大金属消费国。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收高1.1%，报5,692美元，昨日跌至1月10日来最低水准。

“中国数据明显显示从近期低点反弹，所以价格上涨并不令人意外。”德国商业银行商品研究部门主管Eugene Weinberg表示。

中国2017年出口前景周四变得更加光明，因3月贸易数据好于预期，并且美国总统特朗普的反华言辞软化。

中国海关周四称,3月未锻轧铜及铜材进口430,000吨，较上月的340,000吨上升26.5%。

美国总统特朗普周三表示，他的政府将不会把中国列为汇率操控国，偏离了竞选承诺，而且他还表示，美元“太强了”，最终将会损及经济。受此影响，美元指数跌至两周低点。

从技术面来看，铜价支撑位料在周三低点约5,600/15美元，跌穿该水准可能下探5,500美元。阻力位在100日移动均线附近的5,800美元。

政策内部人士称，中国央行悄悄提高政策独立性和扩大监管范围，设法控制金融体系所面临的风险。

LME周五和下周一将因复活节假期休市。

由于损失累计达到数以百万计美元，似乎正在推动印尼政府和美国自 由港麦克默伦铜金矿公司解决让Grasberg运作陷入瘫痪的争端。

全球最大产铜国智利周三面临新的劳工行动威胁，在Chuquicamata矿 场的工会称已封锁入口，作为工作机会调整计划的警告。

国际铅锌研究小组(ILZSG)周三表示，全球2月锌市场供应从1月短缺2 2,300吨转为过剩19,800吨。

中国海关称，3月未锻轧铝及铝材出口410,000吨,2月为260,000吨。