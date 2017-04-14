金属期市：沪铜徘徊在三个月低点附近，因逢假日市况淡静

路透悉尼4月14日 - 沪铜周五小幅收高，但仍徘徊在年内最低点附近，因地缘政治紧张局势加剧抑制风险胃纳。伦敦市场周五因复活节休市。
沪铜收涨0.2%至每吨46,110元人民币(6,696美元)，周四则曾跌至45,520元，为1月4日以来的最低水平。沪铜周线料将第二周收跌，跌幅或为1.5%。
伦敦金属交易所(LME)因复活节休市，将于下周二恢复交易。LME期铜周四收涨1.1%。
朝鲜(北韩)谴责美国把“大量核战略资产”带到朝鲜半岛。此时美国的航母舰队正驶向该地区，外界担心朝鲜可能进行第六次核试验。
中国外交部长王毅周五表示，有必要阻止朝鲜半岛的局势朝不可逆转的方向发展。
美军周四在阿富汗东部地区投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹的消息，加剧了不确定性。
受中国经济企稳向好因素增加，以及工业生产者出厂价格(PPI)和部分大宗商品价格大幅上涨等因素带动，以现价计算的今年一季度中国财政收入同比快速增长达14.1%，但后期受减税降费政策效应等显现，收入增幅可能明显回落。
得益于全球和中国国内需求回暖、大宗商品价格涨幅较高、基数效应
等提振，中国3月进出口增速双双走升，进口增速保持高位，出口增速远 超预期并创逾两年新高，导致3月贸易顺差大幅增长，一改2月的逆差格局 。
美国上周初请失业金人数意外减少，4月初消费者信心上升，因家庭
财务状况保持乐观，表明3月的就业增长大幅放缓只是短暂现象。
智利铜业委员会(Cochilco)周四预估，智利2017年铜产量将略低于560万吨，低于此前预估的579万吨，主要由于必和必拓 Escondida矿场罢工。(完) (编译 孙茉莉/杜明霞；审校 王洋/张涛)