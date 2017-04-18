金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑

* 股市下挫显示出投资人的谨慎情绪

* 期铅和期锌跌至逾三个月低点

* 期镍触及去年6月来最低

路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。

“市场对地缘政治问题仍有一些不确定，目前出现一些避险情绪。”荷银分析师Casper Burgering表示。

“预计今年铜市会有少量供不应求，且需求非常不错...但这些因素未能惠及铜价。”

基本金属价格全面回落，期铝也回吐稍早升幅。此间市场交易商在复活节四日长假后回场，对中国将削减产能的消息作出反应，令期铝一度大涨，上海期交所铝价周一创下近四年高位。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收挫2.1%，报5,573美元，盘中跌至1月初来最低水准5,569美元。

LME期铝收低0.9%，报每吨1,892美元，稍早升至一周高位1,958.50美元。三个月期铅跌幅最大，重挫6%，收报2,105美元，盘中低见三个月最低的2,098美元。

其他基本金属中，期锌收低3.8%，报2,525美元，盘中触及12月来最低的2,517美元。LME期镍大跌4.5%，报每吨9,310美元，盘中触及6月来最低的9,305美元。期锡收低0.7%，报19,475美元。

英国首相特雷莎梅宣布要求提前举行大选后，股市美元双双下滑。