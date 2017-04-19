更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%，受马币走强及预期产量增长影响
路透大宗商品和能源市场技术分析师王涛表示，指标棕榈油合约有可能跌破每吨2,642马币的支撑位，并跌向2,600处的下一道支撑位。
(更正：因译文有误，内文第三段期铜报价应为“1月9日”以来最低，非“6月9日”)
路透伦敦4月19日 - 期铜周三连跌第二日，交易商称，收盘前的一波基金抛售逆转盘中涨势，将铜价推至14周低位。
“5,500美元看似是一关键水平。市场试图将铜价压至该水平之下，”花旗的分析师David Wilson说。
LME三个月期铜收跌0.3%，报每吨5,556美元，为1月9日以来最低。周二跌幅为2.1%。
“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。
3月中国精炼铜产量同比增长8.5%，至76.4万吨，为至少2015年12月以来最高水平。
3月中国房价涨势较上月加快，国际货币基金组织(IMF)上调今明两年中国成长预估。
LME三个月期锌收涨1%，报每吨2,550美元，升穿200日移动均线，周二曾触及三个月半月低位。
三个月期镍收高0.3%，报每吨9,340美元，周二曾触及去年6月以来最低9,305美元。
国际镍业研究组织(INSG)数据显示，2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨。
三个月期铅继周二重挫6.2%后反弹，也升穿200日移动均线，收涨2.6%，报每吨2,160美元。
三个月期铝上扬0.6%，收报每吨1,903美元。三个月期锡收盘时没有成交，最后买入价上涨1.5%，报每吨19,775美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透大宗商品和能源市场技术分析师王涛表示，指标棕榈油合约有可能跌破每吨2,642马币的支撑位，并跌向2,600处的下一道支撑位。
交易商称，YNCC买入三船石脑油，平均每船数量为7.5万吨，船期为7月上半月，价格为在成本加运费(C&F)基础上较日本报价每吨升水约1.50美元。
路透北京5月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的中国国海证券周二称，伪造印章并私签债券交易事涉债券主要为安全性和流动性较高的国债、国开债，预计信用风险较低，未来现金流稳定，不存在到期无法偿还的违约风险；事涉债券未出现减值迹象，因此不计提减值准备。