更正-金属期市：期铜触及14周低位，受累于基金卖盘

(更正：因译文有误，内文第三段期铜报价应为“1月9日”以来最低，非“6月9日”)

路透伦敦4月19日 - 期铜周三连跌第二日，交易商称，收盘前的一波基金抛售逆转盘中涨势，将铜价推至14周低位。

“5,500美元看似是一关键水平。市场试图将铜价压至该水平之下，”花旗的分析师David Wilson说。

LME三个月期铜收跌0.3%，报每吨5,556美元，为1月9日以来最低。周二跌幅为2.1%。

“如果期铜今日连续第二日未能收在5,652美元之上，可能会下探下一个支撑位5,536美元，”INTL FCStone的分析师Edward Meir说。

3月中国精炼铜产量同比增长8.5%，至76.4万吨，为至少2015年12月以来最高水平。

3月中国房价涨势较上月加快，国际货币基金组织(IMF)上调今明两年中国成长预估。

LME三个月期锌收涨1%，报每吨2,550美元，升穿200日移动均线，周二曾触及三个月半月低位。

三个月期镍收高0.3%，报每吨9,340美元，周二曾触及去年6月以来最低9,305美元。

国际镍业研究组织(INSG)数据显示，2月全球精炼镍供应短缺从1月的1,100吨扩大至4,400吨。

三个月期铅继周二重挫6.2%后反弹，也升穿200日移动均线，收涨2.6%，报每吨2,160美元。