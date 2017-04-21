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亚洲 | 2017年 4月 21日 星期五 15:48 BJT

金属期市：期锌引领中国金属期货几乎全线上涨，仅期锡表现落后

路透悉尼4月21日 - 期锌周五引领上海基本金属期货几乎全线上涨，受隔夜伦敦市场强力上涨和股市上扬支撑。

交易商称，中国工业大宗商品前景整体人气乐观亦产生推动作用。

上海期锡是唯一表现落后的，下滑0.47%。

大连期货交易所与钢铁相关的铁矿石和焦煤等商品价格大幅上涨，也给锌价提供支撑。锌主要用于防止钢材生锈。

中国3月粗钢产量达到7,200万吨的纪录新高，因需求通常自4月开始增强。

上海期交所主力期锌攀升逾3%，达到每吨21,860元人民币(3,175美元)。

0700 GMT，LME三个月期锌持稳在每吨2,635美元。LME三个月期铜上涨1%，报每吨5,679美元，追平上日涨幅。沪铜收涨1.3%，报每吨46,030元人民币。

交易商表示，铜价受到有关美国自由港麦克默伦铜金矿公司印尼铜矿工人计划自5月1日开始为期一个月的罢工报导的支撑。(完) (编译 杜明霞/李春喜 审校 艾茂林/张涛)
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