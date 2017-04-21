金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周

路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。

投资者对全球增长和主要铜矿供应受扰的影响估计过高，瑞士宝盛集团商品研究负责人Norbert Rucker称。他还称，铜价未来三个月将跌至5,200美元。

“技术面看上去不太好，”INTL FCStone分析师Edward Meir称，“大部分金属的下行趋势很陡...你会看到横盘至下行走势。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘持平于每吨5,622.50美元，本周下跌1.2%，周三跌至1月4日以来最低的5,530美元。

国际铜业研究组织(ICSG)称，1月全球精炼铜市场过剩5.1万吨，高于去年1月的4.4万吨。ING分析师称，2月和3月期间Escondida矿场罢工，意味着下月报告将显示市场供应收紧。

贸易部门的一位官员称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司印尼分支获得在明年2月前出口111万湿公吨铜精矿的许可。

LME现货镍较三个月合约CMNI0-3贴水从上月晚些时候的67.5美元跌至每吨50美元，为2015年1月以来最小。贴水缩窄意味着供应收紧。