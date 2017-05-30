金属期市：伦铜在淡静交投中小跌，市场静候中国制造业数据出炉

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透论调5月30日 - 伦敦期铜周二结束长周末假期后在淡静交投中小跌，市场静候最大铜消费国--中国周三在公共假期后重新开市，届时该国还将公布制造业数据，预计将显示工业成长放缓。
美元走软扶助伦敦金属交易所(LME)期铜收复部分盘初失地，收低1.50美元，报每吨5,656美元。
“我们只不过是等待中国公布PMI以及周五美国就业数据这些较重大的事件。”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar称。
上海期交所因端午节休市，周三将恢复交易。
路透综合30家分析机构的预估中值显示，周三将出炉的中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51，自上月的51.2略微回落，显示随着工业品价格触顶回落，制造业扩张步伐有所放缓。
LME注册仓单(on-warrant)铜库存减少支撑铜价，在注册仓单取消了7,625吨后，铜库存降至15.35万吨，自4月中以来已经减少了三分之一。
美国公布的经济数据逊于预期，美元走软，令以美元计价的金属对其他货币持有者而言更为便宜。
其他基本金属中，三个月期铝跌1.3%，报1,926美元，锌价收低0.5%，报2,625美元；铅价跌0.8%，收报2,105美元。三个月期锡收升0.1%，报每吨20,435美元。镍价收高0.4%，报9,115美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为