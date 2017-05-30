金属期市：伦铜在淡静交投中小跌，市场静候中国制造业数据出炉

路透论调5月30日 - 伦敦期铜周二结束长周末假期后在淡静交投中小跌，市场静候最大铜消费国--中国周三在公共假期后重新开市，届时该国还将公布制造业数据，预计将显示工业成长放缓。

美元走软扶助伦敦金属交易所(LME)期铜收复部分盘初失地，收低1.50美元，报每吨5,656美元。

“我们只不过是等待中国公布PMI以及周五美国就业数据这些较重大的事件。”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar称。

上海期交所因端午节休市，周三将恢复交易。

路透综合30家分析机构的预估中值显示，周三将出炉的中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51，自上月的51.2略微回落，显示随着工业品价格触顶回落，制造业扩张步伐有所放缓。

LME注册仓单(on-warrant)铜库存减少支撑铜价，在注册仓单取消了7,625吨后，铜库存降至15.35万吨，自4月中以来已经减少了三分之一。

美国公布的经济数据逊于预期，美元走软，令以美元计价的金属对其他货币持有者而言更为便宜。