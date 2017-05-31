金属期市：期镍跌至11个月低点，因库存增加及需求疲弱

* LME镍库存相当于全球需求近两成

* 现货锡较三个月期锡大幅升水

路透伦敦5月31日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍价格周三挫至11个月低点，因投资人担心主要出产国印尼和菲律宾供应不断增加，而中国的不锈钢厂需求不振。

指标三个月期镍下挫1.6%，收报每吨8,970美元，稍早触及6月底来最低的8,825美元。

“投资人关注印尼和菲律宾供应可能增加，变得非常悲观。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称，“来自不锈钢产业的需求尤为疲弱。”

菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)本月任命前军方人士为新的环境部长，此前国会开除了他的第一人选，此人曾下令关闭逾半数矿场。

印尼1月放松了出口未经加工镍矿石的禁令，令市场愈发担心供应增加。

交易商表示，镍库存高企也对价格不利。目前库存超过37.8万吨，相当于全球消费量的近两成，今年预计消费量为约200万吨。

指标三个月期锡收低0.5%，报20,325美元，供应收紧令现货锡较三个月期锡自5月中来大幅升水超过100美元。

周三公布的官方调查报告显示，中国5月制造业扩张幅度持平上月，但好于市场预期，这个令人安慰的迹象表明，中国经济在第一季表现稳健后，并未失去太多动能。

中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.2，高于路透调查预估中值51.0；连续10个月处于扩张区间，持平于上月。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张。