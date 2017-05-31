金属期市：期镍跌至11个月低点，因库存增加及需求疲弱

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* LME镍库存相当于全球需求近两成
* 现货锡较三个月期锡大幅升水
路透伦敦5月31日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍价格周三挫至11个月低点，因投资人担心主要出产国印尼和菲律宾供应不断增加，而中国的不锈钢厂需求不振。
指标三个月期镍下挫1.6%，收报每吨8,970美元，稍早触及6月底来最低的8,825美元。
“投资人关注印尼和菲律宾供应可能增加，变得非常悲观。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称，“来自不锈钢产业的需求尤为疲弱。”
菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)本月任命前军方人士为新的环境部长，此前国会开除了他的第一人选，此人曾下令关闭逾半数矿场。
印尼1月放松了出口未经加工镍矿石的禁令，令市场愈发担心供应增加。
交易商表示，镍库存高企也对价格不利。目前库存超过37.8万吨，相当于全球消费量的近两成，今年预计消费量为约200万吨。
指标三个月期锡收低0.5%，报20,325美元，供应收紧令现货锡较三个月期锡自5月中来大幅升水超过100美元。
周三公布的官方调查报告显示，中国5月制造业扩张幅度持平上月，但好于市场预期，这个令人安慰的迹象表明，中国经济在第一季表现稳健后，并未失去太多动能。
中国5月官方制造业采购经理人指数(PMI)为51.2，高于路透调查预估中值51.0；连续10个月处于扩张区间，持平于上月。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张。
三个月期铜收高0.4%，报每吨5,681美元。三个月期铝升0.2%，报1,929美元，锌价收低0.9%，报2,600美元；铅价升0.7%，收报2,119美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为