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亚洲 | 2017年 6月 3日 星期六 00:58 BJT

金属期市：期锌触及两周低点，受铁矿石和油价走软拖累

路透伦敦6月2日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周五从近一年低点回升，但期锌触及两周低点，受铁矿石和油价走软，以及对主要消费国中国的需求忧虑拖累。

可得库存跳升，显示尽管去年有大型矿场关闭，但供应仍充裕，这也打压期锌价格。

锌和镍都被用于钢铁行业，所以对铁矿石和钢铁价格较为敏感，而原油是矿业主要投入成本之一。

“镍、锌等钢铁行业相关金属表现最差，受铁矿石拖累。油价也没有帮助，OPEC会议带来的失望情绪打压油价。”咨询公司T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi表示。

铁矿石现货价格较今年峰值已经回落约四成，但周五略有回稳，上海螺纹钢期货连跌七个交易日。

LME三个月期锌收低1.6%，报每吨2,529美元，盘中触及5月18日来最低的2,512美元。

LME注册锌库存周五攀升11%，至179,325吨。

三个月期镍收盘没有成交，买盘最后升0.8%，收报每吨8,910美元，从去年6月8日来最低的8,700美元反弹。

LME三个月期铜收低0.6%，报每吨5,665美元。

期铝收高0.2%，报1,931美元。期锡收挫0.7%，报20,300美元。期铅下跌0.1%，报2,108美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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