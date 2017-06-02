金属期市：期锌触及两周低点，受铁矿石和油价走软拖累

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月2日 - 伦敦金属交易所(LME)镍价周五从近一年低点回升，但期锌触及两周低点，受铁矿石和油价走软，以及对主要消费国中国的需求忧虑拖累。
可得库存跳升，显示尽管去年有大型矿场关闭，但供应仍充裕，这也打压期锌价格。
锌和镍都被用于钢铁行业，所以对铁矿石和钢铁价格较为敏感，而原油是矿业主要投入成本之一。
“镍、锌等钢铁行业相关金属表现最差，受铁矿石拖累。油价也没有帮助，OPEC会议带来的失望情绪打压油价。”咨询公司T-Commodity合伙人Gianclaudio Torlizzi表示。
铁矿石现货价格较今年峰值已经回落约四成，但周五略有回稳，上海螺纹钢期货连跌七个交易日。
LME三个月期锌收低1.6%，报每吨2,529美元，盘中触及5月18日来最低的2,512美元。
LME注册锌库存周五攀升11%，至179,325吨。
三个月期镍收盘没有成交，买盘最后升0.8%，收报每吨8,910美元，从去年6月8日来最低的8,700美元反弹。
LME三个月期铜收低0.6%，报每吨5,665美元。
期铝收高0.2%，报1,931美元。期锡收挫0.7%，报20,300美元。期铅下跌0.1%，报2,108美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为