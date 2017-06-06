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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 09:49 BJT

金属期市：LME期铜受美元走软支撑持稳，但中美增长减速迹象遏制涨势

路透墨尔本6月6日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周二持稳，受美元走软的支撑，不过中美增长减速的迹象令价格受限。

0118GMT，LME三个月期铜微升0.1%至每吨5,635美元。上周铜价跌至每吨5,575美元，为大约两周低点，并且在过去一个月都陷于区间波动。

上海期货交易所期铜合约下滑0.3%至每吨45,110元人民币(6,631美元)。期锌合约下挫2%，跟随钢材价格疲弱走势。

中国经济5月可能保持稳定，受贸易和投资稳步增长提振。

美国5月服务业活动放缓，新订单大幅减少，但服务业就业指标跳增至近两年高位，表明尽管上月就业岗位增长放缓，但劳动力市场强势依旧。

NFEx Markets周一宣布，计划在明年第一季推出一个基本金属交易平台，模仿伦敦金属交易所(LME)的远期合约。(完) (编译 徐文焰/杜明霞；审校 张若琪/龚芳)
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