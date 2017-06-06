金属期市：期铝触及三周低点，期铜跌至两周半低点

路透伦敦6月6日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝价格周二触及三周低点，因交易商未受卡塔尔铝出口遭封锁的消息影响，反而聚焦中国需求疲弱和地缘政治紧张局势升温。

挪威海德鲁(Norsk Hydro)周二称，主要阿拉伯国家与卡塔尔断交后，卡塔尔Qatalum金属加工厂的铝出口已被封锁。

海德鲁持有Qatalum合资公司50%的股份，该合资公司年产逾60万吨原铝，向亚洲、欧洲和美国的客户出口。

“从全球规模看，卡塔尔在铝市场仅占一小部分份额，市场走向主要是受中国影响。中国铝供应充足，上海仓库库存已经上升，夏季需求相对疲弱。”荷银分析师Casper Burgering表示。

LME三个月期铝收平，报1,903美元，稍早触及三周最低的1,887美元。

三个月期铜收低0.2%，报每吨5,616美元，盘中触及两周半最低的5,553美元，因投资人担心中国和美国经济成长，以及地缘政治风险。

美元兑日圆跌至逾六周低点，但未能提振金属价格。

期锌收跌1%，收报每吨2,461美元，稍早触及两周半最低水准2,458美元，因中国钢铁市场疲弱。