金属期市：期铝触及三周低点，期铜跌至两周半低点

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月6日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝价格周二触及三周低点，因交易商未受卡塔尔铝出口遭封锁的消息影响，反而聚焦中国需求疲弱和地缘政治紧张局势升温。
挪威海德鲁(Norsk Hydro)周二称，主要阿拉伯国家与卡塔尔断交后，卡塔尔Qatalum金属加工厂的铝出口已被封锁。
海德鲁持有Qatalum合资公司50%的股份，该合资公司年产逾60万吨原铝，向亚洲、欧洲和美国的客户出口。
“从全球规模看，卡塔尔在铝市场仅占一小部分份额，市场走向主要是受中国影响。中国铝供应充足，上海仓库库存已经上升，夏季需求相对疲弱。”荷银分析师Casper Burgering表示。
LME三个月期铝收平，报1,903美元，稍早触及三周最低的1,887美元。
三个月期铜收低0.2%，报每吨5,616美元，盘中触及两周半最低的5,553美元，因投资人担心中国和美国经济成长，以及地缘政治风险。
美元兑日圆跌至逾六周低点，但未能提振金属价格。
期锌收跌1%，收报每吨2,461美元，稍早触及两周半最低水准2,458美元，因中国钢铁市场疲弱。
期铅收跌1.3%，报2,074美元。期锡大跌2.3%，报19,675美元，稍早跌至4月底来最低。期镍收低0.6%，报8,860美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为