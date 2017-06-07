金属期市：期铜结束三日连跌回稳，期锡挫至三个月低点

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月7日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜价格周三上涨，此前连跌三日，因投资人判断跌势已经告终，尽管德国制造业数据逊于预期直指需求减少。期锡价格则挫至三个月最低。
“测试了低点，看来已经守住。价格没有向下突破，可能出现少量空头回补。”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar称。
三个月期铜收高0.1%，报每吨5,621美元，自6月1日触及高位5,720美元后期铜已经回落了近2%。
经纪公司Marex Specton在报告中指出，基金投资人逢低买入铜，技术阻力位在5,675-5,690美元附近。“我们仍赞成逢高出货。”
LME铜库存减少5,350吨，至29.4225万吨，支撑铜价。5月中铜库存为34.035万吨，为近期高位。
周三公布的数据显示，德国4月工业订单降幅远高于预期，暗示德国工业在第二季初根基不稳。德国经济部称，4月德国工业订单下降2.1%，而之前两个月均为增长。
油价重挫超过3%，因美国上周原油库存意外增加。
三个月期锡收挫1.9%，报每吨19,310美元，稍早跌至3月13日来最低的19,260美元。
周二数据显示印尼出口增加，令投资人担心供应充裕，拖累期锡大跌2.4%，成交量创逾一年最高。期锡已经连跌四日。
LME三个月期铝收高0.2%，报1,906美元，期锌收跌0.6%，收报每吨2,447美元，期铅收跌0.5%，报2,063美元。期镍收低0.6%，报8,810美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为