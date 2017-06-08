金属期市：伦敦期铜录得两个月来最大单日升幅，因中国贸易数据好于预期

* 中国公布5月进出口都强于预期

* LME铜库存再降7,875吨

路透伦敦6月8日 - 伦敦期铜周四录得4月初来最大单日升幅，因中国公布的经济数据优于预期，缓和了一些对供应过剩的担忧，带动期铜从本周触及的近三周低点更强劲反弹。

中国公布5月进出口都强于预期，尽管大宗商品价格下跌，说明即便贷款利率上升且房地产市场降温，但经济状况比预期更好。

中国未加工铜进口也较前月上升，弥补铜精矿进口下降。印尼和智利供应受到干扰，影响中国的铜精矿进口。

不过，分析师表示，期铜在自2月中高位回落8%后，仍易出现进一步下跌，因中国经济成长放缓和美国收紧货币政策前景。

“市场将尽可能的抓住任何好消息，但目前我们看到的整体状况是中国经济趋软，全球经济也不会赶上首季的步幅。”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen表示。

“这限制了铜价的升势。”

伦敦金属交易所(LME)期铜收高1.9%至每吨5,729美元，为4月5日来最大单日升幅。

LME铜库存周三减少7,875吨，至286,350吨，继续从5月初触及的七个月高位回落，目前已经减少了近两成。

欧洲央行周四维持宽松货币政策不变，但因应欧元区经济成长加速而弃用了可能降息的措辞，这是令人意外的鹰派动作。

英国周四举行大选，首相特雷莎梅意图通过大选来强化她在退欧谈判中的话语权，但她的权威面临危险。

全球镍矿商面临削减成本或关闭产能的新压力，因廉价矿石大批涌入拖累价格跌至一年低位，而分析师预计回升希望不大。期镍收高0.1%，报8,815美元。