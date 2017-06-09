金属期市：伦敦期铜触及五周高位，因中国数据和库存减少

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月9日 - 伦敦期铜周五触及逾五周高位，受助于对智利供应的担忧、近期数据显示中国进口需求强劲以及铜库存不断减少。
伦敦金属交易所(LME)期铜收高1.3%至每吨5,804美元，盘中触及5月2日来最高的5,813美元。
期铜本周大涨约2.5%，为3月中来最大周线升幅。
LME仓库铜库存周五减少9,475吨至276,875吨，自5月初触及七个月高位后已经下降了近20%。
得益于外部需求的改善和内需尚好的支撑，以及基数因素影响，中国5月以美元计价进出 口增幅双双反弹，均高于市场预期。
智利国家铜业公司(Codelco)位于该国北部的矿场已重启运作，此前因暴风雨导致一连串的预防性关闭。
英国选民在周四的大选中给予首相特雷莎梅当头一棒，她提前进行选举，本是为了增强对于退欧谈判的操控，不成想反而丢掉了在议会中多数席位的优势，使英国陷入政治动荡之中。
三个月期铝收高0.3%，报1,907美元，本周下挫1.4%。期锌从周三触及的七个月低点2,427.50美元反弹，收高2.7%，收报每吨2,533美元。
期镍收高1.9%，报8,980美元。期锡大跌2%，报每吨18,800美元，期铅收高0.4%，报2,099美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为