金属期市：伦敦期铜触及五周高位，因中国数据和库存减少

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
* 市场静待美联储会议和中国数据
* 铜支撑位在5,785美元，接近100日移动均线
路透伦敦6月12日 - 伦敦期铜周一下滑，本周美国联邦储备理事会(FED/美联储)将举行货币政策会议，且最大金属消费国－中国将公布重要经济数据，可能为未来需求增长提供线索。
指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.5%，报每吨5,772美元，上周五触及两个月高位5,832美元。
“市场在等待美联储会议和中国经济数据，”德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示，“在那之前，此间市场将从股市和汇市中寻找方向。”
美联储周三将结束为期两日的货币政策会议，预计将会加息。投资人将寻找进一步收紧政策时机和步幅的线索。
中国数据预计将显示5月经济稳步增长，受贸易和投资强劲成长提振。
交易商关注LME铜库存水准，LME铜库存增加2,700吨，至27.9575万吨，但自5月4日仍减少了逾两成。
期铜价格支撑位在5,785美元，接近100日移动均线，之后在55日移动均线附近的5,700美元。
三个月期镍收挫2.1%，报8,790美元。三个月期铝收低0.9%，报1,889美元，期锌大跌1.5%，收报每吨2,495美元。期铅收高1.3%，报2,055美元，期锡升1.3%，报19,050美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为