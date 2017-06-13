更正-金属期市：期镍触及一年低点期锌下滑，因中国钢铁价格下挫

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
(更正：因译文有误，最后一段期铜报价应为“5,717美元”，非“5,77217美元”)
路透伦敦6月13日 - 伦敦金属交易所(LME)期镍价格周二触及一年最低，期锌也下滑，因中国钢铁价格下挫，且预期中国即将公布的数据趋弱。
“我们预计中国5月份的数据将延续4月开始的下跌趋势，对金属市场有不利影响。”Capital Economics首席商品分析师Caroline Bain表示。
“我们没有看到中国当局寻求刺激经济的任何迹象。他们在尽力控制信贷增长，他们在尽力限制房地产市场过度投机行为，这对金属市场而言是非常不好的消息。”
中国周三将公布零售销售、工业增长和城镇投资数据，市场对这三个数据的预估都将会转差。
Bain还表示，市场普遍预计美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在周三决定加息，但市场基本上已经消化了这一因素。
LME三个月期锌收低0.9%，报每吨2,473美元，延续昨日1.5%的跌势。
周二中国螺纹钢期货价格重挫逾3%，创5月初来最大单日跌幅。投资人担心中国房地产市场放缓可能殃及对钢铁的需求。
三个月期镍一度下挫逾1%，报8,680美元，为去年6月来最低，之后反弹收高0.1%，报8,800美元。
三个月期铝收平，报每吨1,889美元，日低见1,879美元。经纪公司Marex Spectron的Alastair Munro表示，期铝在跌穿上周低点1,887美元后，下一支撑位在5月12日的低点1,862.50美元。
三个月期铜收低1%，报每吨5,717美元，期铅收高0.2%，报2,060美元，期锡升1.8%，报19,400美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为