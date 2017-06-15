金属期市：伦铜跌至一周低点，受美国加息影响

路透墨尔本6月15日 - 伦铜价格周四跌至一周最低点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定今年第二次加息，提高了行业融资成本。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌至每吨5,642美元，在30日移动均线水平(即6月8日以来最低点)处探底。0202 GMT，铜价缩减跌势回升至5,961美元，日内仍跌0.2%。当前铜价在30日均线和100日均线水平(5,782美元)之间波动。

上海期货交易所期铜跌0.5%至每吨45,590元人民币(6,711美元)。

沪铝下跌1.5%，因中国产量升至纪录第二高水准。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三决议升息，为三个月内二度加息，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。

受金融体系降低杠杆影响，中国5月M2同比增长9.6%，首现个位增速并创下历史新低，当 月新增信贷则在表外融资转回表内等支撑下依旧强劲。业内人士认为，金融强监管对实体经 济影响在所难免但冲击料有限，现有条件下，中国的货币政策不具备 进一步收紧基础。

欧盟统计局周三公布数据显示，欧元区4月工业生产增加，且第一季就业人口增至纪录高位，是表明欧元区经济稳健增长的又一例证。

全球主要铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)称，其计划到2021年时将产量较2016年提高19%至440万吨，因全球需求升温。