金属期市：伦敦期铜跌至一周低点，受美国升息影响

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透墨尔本6月15日 - 伦敦期铜周四跌至一周低位，之前美联储今年 第二次加息，抬升了工业融资成本。 经纪商Kingdom Futures在一份报告中写道，在美国经济前景好坏参 半、中国工业活动放缓的背景下，基本金属可能会面临进一步的抛压。 “今天将有美国初请失业金数据...若有更多放缓迹象，将对金属价 格构成压力，”报告称。 伦铜 跌至每吨5,642美元，在30日移动均线切入位寻获支撑， 该水平也是6月8日以来低点。0741 GMT，伦铜削减跌幅，报每吨5,663美 元，日内仍下跌0.6%。价格在30日移动均线切入位和100日移动均线切入 位5,782美元之间波动。 上海期铜 跌0.4%，报每吨45,600元人民币(6,711美元)。 上海期铝 跌1.2%，此前公布的数据显示中国铝产量飙升至纪 录第二高位。 上海期锌 和期镍 均上涨约1%，因中国削减钢铁产能 提振钢价上涨3%，而锌和镍都是钢的生产原料。(完) (编译 王洋/李春喜 审校 蔡美珍/高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为