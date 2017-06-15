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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 16:16 BJT

金属期市：伦敦期铜跌至一周低点，受美国升息影响

    路透墨尔本6月15日 - 伦敦期铜周四跌至一周低位，之前美联储今年
第二次加息，抬升了工业融资成本。
    
    经纪商Kingdom Futures在一份报告中写道，在美国经济前景好坏参
半、中国工业活动放缓的背景下，基本金属可能会面临进一步的抛压。
    
    “今天将有美国初请失业金数据...若有更多放缓迹象，将对金属价
格构成压力，”报告称。

    伦铜       跌至每吨5,642美元，在30日移动均线切入位寻获支撑，
该水平也是6月8日以来低点。0741 GMT，伦铜削减跌幅，报每吨5,663美
元，日内仍下跌0.6%。价格在30日移动均线切入位和100日移动均线切入
位5,782美元之间波动。
    
    上海期铜        跌0.4%，报每吨45,600元人民币(6,711美元)。
    
    上海期铝        跌1.2%，此前公布的数据显示中国铝产量飙升至纪
录第二高位。
    
    上海期锌        和期镍        均上涨约1%，因中国削减钢铁产能
提振钢价上涨3%，而锌和镍都是钢的生产原料。(完) (编译 王洋/李春喜 审校 蔡美珍/高琦)
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