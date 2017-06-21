更正-金属期市：供应紧蹙和美元走软提振期铜上扬，期锌攀升

(更正：因译文有误，内文第六段期铜涨幅应为“1.6%”，而非“1.65%”)

路透伦敦6月21日 - 期铜周三上扬，因美元从近期高位回落，且有证据显示供应正不断收紧。期锌触及三周高位，受助于长时间以来对供应可能收紧的担忧。

美元兑一篮子主要货币触及五周峰值，油价跌至七个月低位，引发市场质疑通胀对未来升息步伐产生的影响。

美元走软使以美元计价的金属对于非美国投资者更昂贵。

“铜基本面看似十分强劲。今年可能出现供应短缺。年初Grasberg和Escondida铜矿的供应问题尚未解决，还将会再度浮现，”ETF Securities的商品策略师Nitesh Shah说。

“在中国，由于今年中共中央政治局将进行调整，当局不会允许经济成长大幅下滑，”他说。

三个月期铜收涨1.6%，报每吨5,745美元，盘中触及6月8日以来最高5,630美元。

周二公布的行业数据显示，全球精炼铜市场3月出现5,000吨供应缺口，2月为供应过剩10.2万吨。

三个月期锌收涨3.3%，报每吨2,640美元，受助于美元走软和担忧供应收紧，伦敦金属交易所(LME)锌库存触及2009年1月以来最低。

三个月期铝逆势走低，收跌1%，报每吨1,867美元。

“市场应该已经在很大程度上消化了中国铝产量可能减少的预期。尽管市场供应充裕，但铝市今年跑赢所有其它基础金属，”德国商业银行在一份报告中称。

三个月期镍收涨2.1%，报每吨9,005美元，周二回落2.1%，尽管本周稍早有消息称，约10多家印尼镍炼厂停运，因价格骤降。