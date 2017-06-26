金属期市：伦铜从11周高位小幅回落，因美国耐久财订单数据逊于预期

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
* 期铜从上周五触及的高位每吨5,854.50美元回落
* 期铅触及5月3日来最高
路透伦敦6月26日 - 伦铜周一回落，此前美国公布的耐久财订单数据逊于预期，但对中国需求乐观的预期和对矿场供应的担忧令期铜仍接近上周五触及的11周高位。
其他基本金属中，期铅触及近八周高位，期锌向上周五所创的11周高位回升，因伦敦金属交易所(LME)注册仓单库存降至近十年最低。
铜价承压，德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“你可以认为部分是受耐久财订单数据影响。”
铜价仍接近上周五所创的4月7日来高位5,854.50美元，今年迄今升近5%，受智利和印尼铜矿供应严重受扰以及对需求畅旺的希望带动。
“中国需求面也有一些不错的数据，包括来自国家电网、汽车生产改善和稳定的房地产市场。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称，“另外供应忧虑重燃。”
三个月期铜跌0.1%，收报每吨5,794美元，前一交易日涨1%。
美国关键的资本财新订单上月意外下降，付运也减少，暗示制造业活动在第二季中失去动能。
LME数据显示，锌库存降至2009年初来最少的30.1175万吨，注册仓单库存触及2007年底来最低的8.115万吨。
三个月期锌收高0.6%，报每吨2,719美元，上周五曾触及4月7日来最高的2,747美元。
三个月期铅收高1.1%，报每吨2,255美元，盘中升至5月3日来最高的2,258.50美元。
期铝收低0.2%，报每吨1,862美元，期锡收高0.3%，报19,290美元。期镍收低0.5%，报9,035美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。