FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
8 小时前
更正-金属期市：锌价升至近三个月最高，因供应短缺忧虑加重(7月3日)
#2017年夏季达沃斯
#英国脱欧历程
#中国楼市调控
#人民币汇率
#图片精选
频道
专题
专访：中港债券通属可控渐进式资本开放 预计初期规模有限--专家
中国财经
专访：中港债券通属可控渐进式资本开放 预计初期规模有限--专家
特朗普要把美国天然气卖到俄罗斯后院 政经意图耐人寻味
时事要闻
特朗普要把美国天然气卖到俄罗斯后院 政经意图耐人寻味
华尔街大银行的暑期班：给财富继承者的投资建议
国际财经
华尔街大银行的暑期班：给财富继承者的投资建议
图片视频
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月3日 / 下午4点58分 / 8 小时前

更正-金属期市：锌价升至近三个月最高，因供应短缺忧虑加重(7月3日)

1 分钟阅读

(更正：第三段与第四段译文“浓缩锌”有误，改为“锌精矿”。)

* 交易所库存仍在下降

* 中国数据提振人气

路透伦敦7月3日 - 锌价周一触及近三个月最高，因市场对供应短缺、库存萎缩和主要消费国中国需求预期强劲感到不安。

伦敦金属交易所(LME)指标锌价升1.8%，报每吨2,805美元，盘中触及4月6日以来最高的2,805.5美元。自6月7日以来，锌价已累积升逾10%。

“锌处于强势地位，去年锌精矿短缺已经转移至下游的铸锭短缺，”麦格理分析师Vivienne Lloyd称。

“库存在下降，中国冶炼厂由于缺少锌精矿供给，不得不减少产量。”

麦格理预计今年锌短缺65万吨，价格在第四季将突破每吨3,000美元。法国兴业银行的Robin Bhar看多程度低一些，预计今年锌短缺25万吨。

LME批准仓库的锌库存为28.9275万吨，今年下跌了逾30%，上海期货交易所监督的仓库库存急挫近60%，至不到6.5万吨。

工业金属价格整体上受支撑，因中国6月工厂活动和新订单增幅为三个月来最快。

铜价下跌0.1%，报每吨5,930美元，受LME库存自周三以来大增14%至27.8275万吨打压。

铝价升0.4%，报1,927美元，铅价升2%，报2,337美元，锡价升0.7%，报20,150美元，镍价升0.1%，报9,390美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below