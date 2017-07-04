更正-金属期市：锌价升至近三个月最高，因供应短缺忧虑加重(7月3日)

(更正：第三段与第四段译文“浓缩锌”有误，改为“锌精矿”。)

* 交易所库存仍在下降

* 中国数据提振人气

路透伦敦7月3日 - 锌价周一触及近三个月最高，因市场对供应短缺、库存萎缩和主要消费国中国需求预期强劲感到不安。

伦敦金属交易所(LME)指标锌价升1.8%，报每吨2,805美元，盘中触及4月6日以来最高的2,805.5美元。自6月7日以来，锌价已累积升逾10%。

“锌处于强势地位，去年锌精矿短缺已经转移至下游的铸锭短缺，”麦格理分析师Vivienne Lloyd称。

“库存在下降，中国冶炼厂由于缺少锌精矿供给，不得不减少产量。”

麦格理预计今年锌短缺65万吨，价格在第四季将突破每吨3,000美元。法国兴业银行的Robin Bhar看多程度低一些，预计今年锌短缺25万吨。

LME批准仓库的锌库存为28.9275万吨，今年下跌了逾30%，上海期货交易所监督的仓库库存急挫近60%，至不到6.5万吨。

工业金属价格整体上受支撑，因中国6月工厂活动和新订单增幅为三个月来最快。

铜价下跌0.1%，报每吨5,930美元，受LME库存自周三以来大增14%至27.8275万吨打压。

铝价升0.4%，报1,927美元，铅价升2%，报2,337美元，锡价升0.7%，报20,150美元，镍价升0.1%，报9,390美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)