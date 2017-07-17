金属期市：期铜升至四个半月高位，受强劲的中国数据带动

路透7月17日 - 伦铜周一触及四个半月高位，因最大金属消费国－中国经济数据优于预期，且美元疲弱扶助巩固了对需求强劲的预期。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.2%至每吨5,996美元，稍早触及3月2日以来高位6,022.5美元。

“受中国数据带动，金属市场全线获得提振。”麦格里分析师Vivienne Lloyd表示，“美元对市场也有帮助。”

中国经济二季度继续保持强劲动能，同比增速超预期持稳在6.9%的高位，这主要得益于投资、消费和出口三驾马车的齐齐发力。主要的金属用户--房地产业的潜在需求仍对政府控制措施具有韧性。

全球铜消费近半靠中国，今年全球铜消费量估计在2,300万吨。

美元兑一篮子主要货币触及10个月低点，令美元计价商品对持有其他货币投资人而言更为便宜，并可能带动了需求。

技术面来看，铜价支撑位在约5,870美元的费波纳奇回档位。如果能持续站在强劲阻力位6,000美元之上，可能触动进一步的买盘，带动期铜升向6,030美元的3月高位。一铜市交易员表示，“如果铜价保持在6,000美元之上，动能投资人将会涌入。”

中国6月钢铁和铝产量创纪录高位，因生产商希望趁价格上涨大赚一笔。

一行业协会上月表示，中国将进行整顿，压制非法扩张铝产能的行动，中国媒体周四报导，当局正在酝酿大规模关闭铝生产厂。

但稍后的报导暗示，新的产能在规划中，抵销炼厂关闭的影响。

三个月期铝下滑0.4%，报1,919美元，期锌升1%，报2,815美元，期镍收涨0.2%，报9,600美元，期铅收低0.8%，报2,296.5美元。期锡攀升0.6%，报19,925美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)