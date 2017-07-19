金属期市：期铜受美元强劲拖累收低，但需求提供支撑

路透伦敦7月19日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三失守在6,000美元关口，此前美元上涨，但钢铁价格走强和中国数据强劲提振需求强劲的预期。

指标三个月期铜收低0.2%，报每吨5,966美元，周一，期铜触及3月2日来最高的6,022.50美元，受中国强劲的经济数据带动。

“有许多来自中国的积极人气，但美元的因素抵消了积极的人气。”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen表示，“期铜正勉力完全攻克6,000美元心理关口。”

周三中国铁矿石期货触及两个半月最高，因投机商增加多头押注，且空头继续回补。

中国经济二季度继续保持强劲动能，同比增速超预期持稳在6.9%的高位，这主要得益于投资、消费和出口三驾马车的齐齐发力。

美元走强，令美元计价商品较持有其他货币的投资人略更昂贵，且可能抑制了需求。

周三LME铜库存增加1,975吨，至309,250吨，自6月29日来已经增加了27%。

三个月期铝收低0.7%，报每吨1,920美元，期铅跌2.5%，报2,217美元，期镍下滑1.3%，报9,650美元。期锌下跌1.7%，报2,747美元。期锡升0.5%，报20,095美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)