金属期市：铜价升至两年高位，受助于中国需求强劲和美元下跌

* 交易员预计有一些生产商卖盘，加工商补充库存

* 镍价受菲律宾镍矿石供应忧虑提振上涨

路透伦敦7月25日 - 铜价周二触及逾两年最高水平，受助于主要消费国中国需求强劲的信号，供应收紧、美元疲弱以及升穿一关键技术水准也助推升铜价。

指标三个月期铜升3.3%，报每吨6,225美元，稍早触及6,234.50美元，为2015年5月以来最高，纽约市场开盘后升势加速。

“中国增长看似增强，在正常情况下表现低迷的时期，这令人鼓舞，”Cantor Fitzgerald分析师Asa Bridle称，“目前的市况是需求不错和供应收紧的完美结合。”

中国第二季国内生产总值同比增长6.9%，高于6.8%的预期和政府6.5%的目标。

美元兑一篮子主要货币跌至13个月低位，令以美元计价的金属对其它货币持有者来说更便宜。

加拿大和智利的铜出货受扰，减弱了今年下半年全球铜供应上升的预期。

交易员称，铜价升穿费波纳奇回档位6,030美元，以及2月高位6,204美元，利用黑匣子模型中的买卖水准进行交易的基金加入了看涨的行列，交易员称。

菲律宾总统杜特尔特周一称，他希望所有菲律宾境内开采的所有矿资源都在国内进行加工，如果可能的话，停止出口这些商品。

对供应的担忧驱动指标镍价至每吨10,015美元，为4月11日以来最高。终盘镍价收涨2.3%，报10,010美元。

铝价升0.9%，报每吨1,930美元；锌价升1.7%，报每吨2,836美元，铅价涨2.6%，报每吨2,318美元；锡价上扬0.7%，报每吨20,305美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)