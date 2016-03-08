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亚洲 | 2016年 3月 8日 星期二 10:47 BJT

金属期市：期铜下跌，但仍受大宗商品需求复苏的预期支撑

全球油价周一劲升逾5%，布兰特原油期货升穿每桶40美元至今年新高，此前厄瓜多尔表示，将在周五主办拉美产油国会议。

中国央行公布的2月末外汇储备连续四月减少，但当月降幅明显收窄。分析人士指出，春节假期令2月交易日减少，且国际美元出现回调，人民币贬值预期淡化，一并缓解资金外流压力。虽然外储变化仍受制于内外部环境变化，但未来外汇储备料不会再出现持续大幅减少的局面。

美国联邦储备理事会(美联储)等待通胀加速已经很久了，现在官员们面临一个错综复杂的局面，近期物价上涨的证据是否强劲到足以推进原定的升息计划，对此他们可能要展开喋喋不休的争论。

铁矿石业互为对手的巴西淡水河谷 和Fortescue Metals Group(FMG) 周一称，双方进行中的讨论可能会让淡水河谷收购Fortescue少数股权，以及共同合作混合铁矿石销至中国。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/杜明霞；审校 陈宗琦/王兴亚)

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