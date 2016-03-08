金属期市：期铜下跌，但仍受大宗商品需求复苏的预期支撑

标题新闻：新西兰11月建筑许可经季节调整后较前月骤降9.2%，10月为上升2.0%
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全球油价周一劲升逾5%，布兰特原油期货升穿每桶40美元至今年新高，此前厄瓜多尔表示，将在周五主办拉美产油国会议。
中国央行公布的2月末外汇储备连续四月减少，但当月降幅明显收窄。分析人士指出，春节假期令2月交易日减少，且国际美元出现回调，人民币贬值预期淡化，一并缓解资金外流压力。虽然外储变化仍受制于内外部环境变化，但未来外汇储备料不会再出现持续大幅减少的局面。
美国联邦储备理事会(美联储)等待通胀加速已经很久了，现在官员们面临一个错综复杂的局面，近期物价上涨的证据是否强劲到足以推进原定的升息计划，对此他们可能要展开喋喋不休的争论。
铁矿石业互为对手的巴西淡水河谷 和Fortescue Metals Group(FMG) 周一称，双方进行中的讨论可能会让淡水河谷收购Fortescue少数股权，以及共同合作混合铁矿石销至中国。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/杜明霞；审校 陈宗琦/王兴亚)
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PMI为采购经理人指数 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 美联储主席叶伦称逐步升息合理 * 12月美国消费者物价上升 * 12月工业生产录得两年来最大升幅 路透纽约1月18日 - 美国公债收益率周三上涨，美国联邦储备理事会 (美联储/FED)主席叶伦的讲话支持美国再逐步升息后，公债收益率升至日 内高位。 叶伦表示，随着美国经济接近充分就业、通胀向美联储2%的目标回升 ，联储逐步升息是“合理的”。 “等太久才开始向中性利率靠拢，可能会有未来出现不愿意看到的意 外的风险－要么通胀太高、要么金融不稳定，抑或两者都有。”叶伦在旧 金山出席加州联邦俱乐部(Commonwealth Club of California)活动时发 表的讲话中表示。 近几周，美联储官员对美国经济的言论较鹰派，已重压公债价格。 “近期，美联储官员的言论略微更乐观，”道明证券利率策略师Genn adiy Goldberg说。 “美联储基本上采取观望模式，但他们希望向市场沟通，收益率上升 即将来临，联邦基金利率上升即将来临，无论如何，美