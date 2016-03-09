金属期市：期铜和期锌反弹，受进一步减产希望带动

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
* 菲律宾镍生产商计划减产20%
* 俄罗斯铝业联合公司预计中国铝产量增长放缓
* 美元下跌，此前美国批发库存意外上涨
路透伦敦3月9日 - 期铜、期锌和其它基本金属周三反弹，因投机客争相返回市场，寄望进一步减产可能导致供应短缺，且主要金属消费国中国可能采取更多的经济刺激举措。
美元 走弱也给市场带来支撑，因以美元计价的商品对美国以外买家来说更便宜。
数据显示，美国1月批发库存意外增加，因销售大跌。美元受数据拖累走低。
工业金属周二大跌，因更多的投资者锁定看多押注的利润，此前金属价格在1月触及多年低位后强劲反弹。
“昨天，人们抓住机会锁定部分利润，但一旦价格再次达到更有吸引力的水平，他们会再次进入，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。
“价格目前受到人气和动能的驱动，但长期来看，也受到减产预期的推动，一些金属将有大幅减产，中国可能继续实施刺激措施提振经济，”他称。
3个月期铜 收涨1.4%，报每吨4,935美元，前一交易日大跌2.6%，为去年11月16日以来最大单日跌幅。
期铜1月触及4,318美元的六年半低位。
期锌 上涨2.1%，报收于每吨1,797美元；期镍 上涨3.3%，报8,880美元，周二曾大跌逾8%。
有报道称，菲律宾镍矿石生产商同意将今年产量和发货量减少多至20%。菲律宾是中国的最大镍供应国。
期铝 收涨1%，报每吨1,582美元。
全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)周三称，计划在今年上半年开始使用Boguchansk熔炉，预计全球最大铝生产国--中国的产量增长可能为五年来最低。
期铅 攀升1.4%，报1,845美元；期锡 上涨1.5%，报16,800美元。(完)
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(编译 刘静；审校 李军)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算