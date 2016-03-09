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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 01:54 BJT

金属期市：期铜和期锌反弹，受进一步减产希望带动

* 菲律宾镍生产商计划减产20%

* 俄罗斯铝业联合公司预计中国铝产量增长放缓

* 美元下跌，此前美国批发库存意外上涨

路透伦敦3月9日 - 期铜、期锌和其它基本金属周三反弹，因投机客争相返回市场，寄望进一步减产可能导致供应短缺，且主要金属消费国中国可能采取更多的经济刺激举措。

美元 走弱也给市场带来支撑，因以美元计价的商品对美国以外买家来说更便宜。

数据显示，美国1月批发库存意外增加，因销售大跌。美元受数据拖累走低。

工业金属周二大跌，因更多的投资者锁定看多押注的利润，此前金属价格在1月触及多年低位后强劲反弹。

“昨天，人们抓住机会锁定部分利润，但一旦价格再次达到更有吸引力的水平，他们会再次进入，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann称。

“价格目前受到人气和动能的驱动，但长期来看，也受到减产预期的推动，一些金属将有大幅减产，中国可能继续实施刺激措施提振经济，”他称。

3个月期铜 收涨1.4%，报每吨4,935美元，前一交易日大跌2.6%，为去年11月16日以来最大单日跌幅。

期铜1月触及4,318美元的六年半低位。

期锌 上涨2.1%，报收于每吨1,797美元；期镍 上涨3.3%，报8,880美元，周二曾大跌逾8%。

有报道称，菲律宾镍矿石生产商同意将今年产量和发货量减少多至20%。菲律宾是中国的最大镍供应国。

期铝 收涨1%，报每吨1,582美元。

全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)周三称，计划在今年上半年开始使用Boguchansk熔炉，预计全球最大铝生产国--中国的产量增长可能为五年来最低。

期铅 攀升1.4%，报1,845美元；期锡 上涨1.5%，报16,800美元。(完)

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(编译 刘静；审校 李军)

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