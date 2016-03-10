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亚洲 | 2016年 3月 11日 星期五 06:33 BJT

修正-金属期市：期铜下跌，中国需求忧虑主导市场人气

(更正：正文第二段应为“至每吨4,890美元”，而非“至每吨4,890元”)

* 聚焦中国工业生产数据

* 人气不像之前那么偏空

路透伦敦3月10日 - 期铜周四下跌，和中国股市走势一致，因对中国经济成长和需求的担忧主导市场，但美元下跌限制期铜跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.9%，至每吨4,890美元。期铜在上周触及四个月高位5,059美元，当时预期中国将采取举措，防止经济进一步放缓。

中国股市沪综指周四缩量收跌2%。分析师指出，今天公布的2月居民消费价格指数(CPI)数据回升较快，市场对通胀担忧加剧，投资者信心受挫。

2月中国贸易数据远逊预期，出口降幅为逾六年最大，加重了投资者对中国需求增长的忧虑。

中国制造业是该国工业金属需求反弹的关键。

“人气没有之前的偏空。我们需看到中国制造业PMI数据好转。如果制造业PMI仍然低于50或在50左右，铜价最多可以在大约5,000美元，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke说。

在上周，财新/Markit联合公布，中国2月制造业采购经理人指数(PMI)降至48.0，为去年9月以来最低水准；其中产出与新订单微幅下滑，导致就业指数创下2009年1月以来最低位。

中国将在周末公布投资、房地产市场和工业生产数据，将为未来中国金属需求提供线索。

欧洲央行宣布下调利率后，美元兑欧元 扩大涨幅，但美元之后回落。

三个月期铝 下跌1.5%，报1,559美元。期锌 下滑1.8%，报1,765美元。期铅 跌1.5%，报1,818美元。期锡 下跌1%，报16,625美元。期镍 回落1.4%，报8,755美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 利棣儿)

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