修正-金属期市：期铜下跌，中国需求忧虑主导市场人气

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(更正：正文第二段应为“至每吨4,890美元”，而非“至每吨4,890元”)
* 聚焦中国工业生产数据
* 人气不像之前那么偏空
路透伦敦3月10日 - 期铜周四下跌，和中国股市走势一致，因对中国经济成长和需求的担忧主导市场，但美元下跌限制期铜跌幅。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.9%，至每吨4,890美元。期铜在上周触及四个月高位5,059美元，当时预期中国将采取举措，防止经济进一步放缓。
中国股市沪综指周四缩量收跌2%。分析师指出，今天公布的2月居民消费价格指数(CPI)数据回升较快，市场对通胀担忧加剧，投资者信心受挫。
2月中国贸易数据远逊预期，出口降幅为逾六年最大，加重了投资者对中国需求增长的忧虑。
中国制造业是该国工业金属需求反弹的关键。
“人气没有之前的偏空。我们需看到中国制造业PMI数据好转。如果制造业PMI仍然低于50或在50左右，铜价最多可以在大约5,000美元，”瑞士宝盛集团分析师Carsten Menke说。
在上周，财新/Markit联合公布，中国2月制造业采购经理人指数(PMI)降至48.0，为去年9月以来最低水准；其中产出与新订单微幅下滑，导致就业指数创下2009年1月以来最低位。
中国将在周末公布投资、房地产市场和工业生产数据，将为未来中国金属需求提供线索。
欧洲央行宣布下调利率后，美元兑欧元 扩大涨幅，但美元之后回落。
三个月期铝 下跌1.5%，报1,559美元。期锌 下滑1.8%，报1,765美元。期铅 跌1.5%，报1,818美元。期锡 下跌1%，报16,625美元。期镍 回落1.4%，报8,755美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算